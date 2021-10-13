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德元埤荷蘭村風車節周末登場 「荷蘭周」打頭陣

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
2021德元埤荷蘭村風車節將於本月16日至11月7日登場。記者謝進盛／攝影
2021德元埤荷蘭村風車節將於本月16日至11月7日登場。記者謝進盛／攝影

2021台南柳營德元埤荷蘭村風車節將於本月16日至11月7日登場，今年活動以「Revive」為主題，佈置藝術作品展區，每周安排不同主題，將由荷蘭周」打頭陣，邀請遊客來園區看展。

位於台南柳營的德元埤荷蘭村，台南市政府觀光旅遊局近年來舉辦辦理風車節遊客日增，今年安排16日周六上午 9點40分舉行開幕活動。有荷蘭現烤煎餅、荷蘭酸爆糖等特色商品美食販售，還有荷蘭舞蹈開場表演，下午更邀請荷蘭在台辦事處辦理「良食與糧損–荷臺食物零浪費講座」，一起了解荷蘭與台灣在食物零浪費的落實及推廣解決方案。

觀光旅遊局長郭貞慧局長說，此次風車節特展與藝術工作者合作，以「Revive-未來‧希望」發想創作5件高度3米以上互動型藝術作品，另環保藝術家趙志成的風車圓舞曲展區，今年也首次以廢棄輪胎創作環保風車，每件作品都精采可期。

觀旅局說，今年荷蘭風車節，規畫「荷蘭周」、「牛奶周」、「萬聖周」及「風車周」等主題周活動，安排各式應景活動、表演及主題市集，從開幕至結束，每周都帶給遊客不同體驗感受。歡迎大家領取振興五倍券後一起來台南吃喝玩樂抽大獎。

觀光旅遊局表示，本次活動也有與台南在地多家商家及景區共推優惠方案，活動期間憑活動戳章即可享各項限期優惠方案，各項活動及優惠詳情可詳見活動DM或至德元埤荷蘭村官方臉書查詢。

園區內陳設的巨型木鞋裝置，流露濃郁荷蘭風情。圖／台南市政府觀光旅遊局提供
園區內陳設的巨型木鞋裝置，流露濃郁荷蘭風情。圖／台南市政府觀光旅遊局提供

荷蘭 台南 藝術作品

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