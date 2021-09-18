中秋連假台南搶喝牛肉湯 排隊排到天荒地老
中秋連假今天開始，台南市區安平老街、國華街、友愛街、民權路、正興街等美食商圈，上午人潮較少，午後人潮漸多，業者認為第1天還有許多人在路上，明天人潮會更多。遊客來台南必吃牛肉湯，多家知名牛肉湯店如阿財牛肉湯、文章牛肉湯都見排隊人龍，特別是位在安平路的文章牛肉湯店外更是滿滿饕客，生意好到令人驚訝。
今天上午11時多，安平老街商圈已明顯湧入遊客，而老街攤販有許多都是停業3個多月，上個周末才出來擺攤營業，業者說，一早就有開市，人潮逐漸恢復，但還是不如疫情前，畢竟還2級警戒，不能邊走邊吃。
賣冰淇淋的黃姓商家說，不能邊走邊吃，多少會影響遊客出門或購物意願，來買冰淇淋的遊客，若忍不住要邊走邊吃，她都會請她們到店內吃，以免被開罰單。
國華街、友愛街、民權路、正興街小吃多，上午遊客人潮不多，但午後人潮漸多，知名小吃如邱家小卷米粉等都出現排隊人潮，而國華街淺草市集路旁椅子上有許多人大啖美食，享受假日美好滋味，讓疫情不再那麼可怕。
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