中秋連假台南搶喝牛肉湯 排隊排到天荒地老

中秋連假今天開始，台南市區安平老街、國華街、友愛街、民權路、正興街等美食商圈，上午人潮較少，午後人潮漸多，業者認為第1天還有許多人在路上，明天人潮會更多。遊客來台南必吃牛肉湯，多家知名牛肉湯店如阿財牛肉湯、文章牛肉湯都見排隊人龍，特別是位在安平路的文章牛肉湯店外更是滿滿饕客，生意好到令人驚訝。

今天上午11時多，安平老街商圈已明顯湧入遊客，而老街攤販有許多都是停業3個多月，上個周末才出來擺攤營業，業者說，一早就有開市，人潮逐漸恢復，但還是不如疫情前，畢竟還2級警戒，不能邊走邊吃。

賣冰淇淋的黃姓商家說，不能邊走邊吃，多少會影響遊客出門或購物意願，來買冰淇淋的遊客，若忍不住要邊走邊吃，她都會請她們到店內吃，以免被開罰單。