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疫情無法旅遊？台南結合Google實景 推旅遊體驗遊戲

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市觀光旅遊局首度推出以Google實景體驗台南的「魚頭君出題，迷路台南趣」旅遊遊戲。圖／台南市觀光旅遊局提供
台南市觀光旅遊局首度推出以Google實景體驗台南的「魚頭君出題，迷路台南趣」旅遊遊戲。圖／台南市觀光旅遊局提供

疫情影響無法外出旅遊？台南市觀光旅遊局首度推出以Google實景體驗台南的「魚頭君出題，迷路台南趣」旅遊遊戲，由觀旅局吉祥物魚頭君帶領玩家到10個景點闖關，希望讓疫情期間沒辦法實地遊台南的民眾留下深刻印象，提升未來到台南觀光的意願。

觀旅局指出，許多國人或外籍人士想一遊府城，卻苦於防疫規範或防疫措施造成的移動成本大幅增加而無法成行，尤其現今國門也尚未對外開放，因此建置台南旅遊體驗問答遊戲網站，以林百貨、台南市立美術館、永成戲院、台南知事官邸、赤崁樓、菁寮老街、青山漁港、街役場古蹟餐坊、麻豆代天府、黑面琵鷺賞鳥亭等10個台南知名景點為關卡，透過Google實景以及關卡題目的指引說明，讓玩家一邊體驗台南街景一邊解題。

考量可同步在海外推廣台南觀光，遊戲網站也架設英日語版本，讓外籍人士在疫情期間，不用入境台灣就能遊台南。觀旅局也準備具有台南代表性的椪餅、鳳凰花圖騰的林百貨刺繡杯墊，再加碼現今最夯的魚頭君口罩作為抽獎贈品，無論答對幾題，玩家只要留下資訊參加抽獎，就有機會將「伴手禮」帶回家。活動網站可透過「台南旅遊網」連結(https://www.twtainan.net/street-qa/zh-tw/)。

疫情 林百貨

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