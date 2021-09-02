嘉義城隍廟因疫情聖誕千秋不團拜 推4款城隍爺Q版公仔

農曆8月2日為嘉義市城隍廟的城隍爺尊神聖誕千秋，今年考量疫情將不舉行團拜、民眾可自行參拜，廟方今天另發表「樂桃城隍」公仔，Q版造型的小樂桃、城隍爺、范將軍、謝將軍，作為供獻聖誕賀禮；由於公仔滿滿嘉義味，市長黃敏惠讚許呼應今年為嘉市的「設計元年」。

負責設計的業者陳長志說，因嘉義古名諸羅、桃城，吉祥物就以桃子代表「桃城」的桃，頭部用磚瓦紋路，代表城市，打造主角「小樂桃」，身上正反面皆有「嘉邑」標誌，並用小樂桃穿上其他外衣概念，打造Q版城隍爺、范、謝將軍，之後擬再推陰陽司等相關公仔，感謝城隍對嘉市庇佑。

廟方今天發表樂桃城隍公仔，做出425公分高充氣式的小樂桃，坐鎮廟前廣場，並出動4隻人型布偶，市長黃敏惠忍不住上台跟著跳舞，另還做成小公仔、娃娃。

嘉義城隍廟董事長賴永川說，嘉義古城池如桃子形狀，別名桃城，此次全國首間宗廟設計人偶公仔娃娃，也結合在地人文，表達城隍300多年來護祐居民，象徵嘉市幸福城市。

黃敏惠說，市府主辦今年度台灣設計展，今年就是嘉市設計元年，雖遇上疫情，用設計思維來做改變，嘉義城隍廟就設計出可愛公仔，展現城市的活力與熱情、讓神明變得更親近。

廟方表示，「樂桃城隍」公仔目前先展示，不排除之後販售相關文創商品。