影／大雨帶來垃圾布滿台南海灘 玩家衝浪不改其色

受強勁西南氣流影響，台南上周以來連日大雨，許多垃圾都被沖到海岸，沿海沙灘一片狼藉，加上尚在清運中的蚵架，沿海沙灘一片狼藉，遊客望海興嘆。不過，今天漁光島浪略大，適合玩衝浪板，吸引玩家練習及挑戰。

台南連日大雨，許多垃圾都隨著大排、河川沖到出海口，進而隨著海浪沖到沿岸，使得多處沙灘都布滿垃圾，除了瓶瓶罐罐等飲料容器外，最多的是竹子、樹枝、樹幹等垃圾。

曾文溪以南到二仁溪間原本就有大量的蚵棚還未清理完，這次大雨，又漂來大批垃圾，讓各處海灘都慘不忍睹。漁光島月牙灣海灘上，到處可見飲料杯、飲料罐，破碎的竹竿也布滿地，有遊客興起將竹垃圾堆疊或立起，做裝置藝術，有苦中作樂的意思。

台南市漁港及近海管理所長周黎朝表示，牡蠣養殖季結束後留下的竹製蚵棚都被拖到岸邊，上月間已完成清理作業發包，大雨前包商就展開清理作業，預計在10月底前完成清運。

漁光島海岸屬台灣港務公司管轄，每年都委由安平區公所辦理清運發包，包商將再這波大雨結束，天氣放晴後清理，另其他海灘垃圾將由清潔隊協助清理。