豪雨沖刷大量海廢阻塞東石漁港 船筏難泊漁民叫苦

西南氣流帶來豪大雨，將嘉義縣朴子溪中上游的大量玻璃瓶、寶特瓶、安全帽、垃圾及草木等廢棄物，沖刷至出海口，再隨潮汐及風向流入東石漁港阻塞，船筏難停泊，漁民叫苦，縣府委託清理廠商清除。

上個月梅雨，嘉縣山區及平原下大雨，沿海東石鄉累計降逾200毫米雨量，將朴子溪中上游的大量布袋蓮沖刷至下游，也造成東石漁港阻塞，蚵農及漁民船筏難出海，上個月布袋蓮阻塞漁港，這次東石雨量不大，換成大量廢棄物阻塞漁港。

縣府漁業科說，已妥備機具進港開始清理，期待儘快回復漁港的環境清潔。為了加速清理，在水域派遣漁筏協助推進，在岸邊則有怪手負責清撈，一車車將漂流物清走，預計今天清除完畢。

氣象局預報又有颱風影響，恐又將有新的一波大雨，預估仍會有漂流物流入港區，會持續辦理清理工作；漁民無奈說，為討生活，駕船筏出海捕撈，與大海搏鬥，如今漁港又有布袋蓮及大量廢棄物阻塞。