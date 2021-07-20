快訊

獨家專訪黃曙光／推潛艦國造擋人財路 「被自己人扯後腿」

AZ疫苗保護力終生有效？教授揭研究到底說了什麼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登山客注意！特富野古道部分路段封閉 計明年八月完工

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義林管處表示，特富野古道老舊橋梁腐朽，現暫以臨時支撐補強，此次整建工程將進行整體安全性整修改善，提供民眾更安心的健行環境。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處表示，特富野古道老舊橋梁腐朽，現暫以臨時支撐補強，此次整建工程將進行整體安全性整修改善，提供民眾更安心的健行環境。圖／嘉義林管處提供

阿里山特富野古道因步道橋梁已興建20年，木材構造已有明顯劣化現象，林務局嘉義林區管理處為確保遊客安全，預計自今年8月18日起暫時封閉0至3.75K步道進行橋梁整修，預計明年8月完工。

特富野古道位於嘉義縣阿里山鄉、南投縣信義鄉交界，全長6.32公里，步道前段共有13座橋梁較為平坦（0至3.75K），後段則是陡下的枕木階梯。

嘉義林管處表示，此次設施改善工程，主要針對橋梁安全性進行整修，也將沿途休憩亭、路堤步道、擋土牆等設施納入整體改善，並新設跳石步道及替代路線，盼藉此改善工程建構更安全的山林步行環境。

特富野古道是國家級自然步道，原為日治時代日本人為了採伐阿里山地區檜木，築成阿里山鐵路支線的「水山線」，用於運送珍貴的紅檜、台灣扁柏；民國90年林管處將古道整建成休閒登山健行步道，沿途保有部分舊鐵道枕木鐵軌與鐵道棧橋，景緻優美，兼具歷史遺跡，因此大受歡迎。

嘉義林管處也提醒遊客，因配合中央流行疫情指揮中心延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，包括特富野古道前段的部分育樂場域開放，但仍需全程配戴口罩及配合實名制登錄。有關自然步道等相關景點、交通等旅遊資訊均可上台灣山林悠遊網網站https://recreation.forest.gov.tw/查詢。

林務局嘉義林區管理處為確保遊客安全，預計自今年8月18日起暫時封閉0至3.75K步道進行橋梁整修，預計明年8月完工。圖／嘉義林管處提供
林務局嘉義林區管理處為確保遊客安全，預計自今年8月18日起暫時封閉0至3.75K步道進行橋梁整修，預計明年8月完工。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處表示，特富野古道步道內結構損毀的木造橋樑已暫時封閉。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處表示，特富野古道步道內結構損毀的木造橋樑已暫時封閉。圖／嘉義林管處提供

阿里山 嘉義 疫情

延伸閱讀

阿里山鄒族部落內步道仍不解封 遊客勿入

阿里山「二延平步道」微解封！360度山巒美景＆翠綠茶園令人想念

阿里山新八景「神怡流瀑」 整治後重現風光

配合微解封！嘉義阿里山2公頃「台版奈良」7/14開園，戴口罩賞小鹿斑比也療癒

相關新聞

台南鴻品牛肉湯不歇業了！市府協助取得貸款度難關

台南鴻品牛肉湯市府店不歇業了！原本上個月底業者在臉書宣布，因為不敵疫情，將營業到7月底，引發不少消費者大嘆可惜，業者也在...

登山客注意！特富野古道部分路段封閉 計明年八月完工

阿里山特富野古道因步道橋梁已興建20年，木材構造已有明顯劣化現象，林務局嘉義林區管理處為確保遊客安全，預計自今年8月18...

防遊客爆量成疫情破口 布袋觀光魚市降載 畫安全間隔線

嘉義縣布袋觀光魚市13日恢復營業，限制同一時段最大容留人數600人，18日微解封首個例假日遊客爆量，魚市統計，周休假日累...

80歲夫妻不會填！嘉市醫院曝數位落差 籲別獨尊1922系統

嘉義市長黃敏惠日前決定市民可向合約醫院預約接種，再「補登」公費疫苗平台，以加速施打AZ，卻也曝出地方與中央落差；一對80...

夜診打疫苗有如VIP級服務 嘉義縣首開公費疫苗夜診

嘉義縣政府為服務上班族，方便打疫苗，首開夜間接種站昨晚開打，昨起至22日陸續開設35個夜間接種站，至今逾500人預約；新...

豪雨造成酪梨農損 台南明起至8月19日受理現金救助申請

台南市6月21日至24日豪雨造成麻豆、官田、善化、大內等地酪梨植株落果，農委會日前公告大內區為天然災害救助及低利貸款地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。