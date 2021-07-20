登山客注意！特富野古道部分路段封閉 計明年八月完工

阿里山特富野古道因步道橋梁已興建20年，木材構造已有明顯劣化現象，林務局嘉義林區管理處為確保遊客安全，預計自今年8月18日起暫時封閉0至3.75K步道進行橋梁整修，預計明年8月完工。

特富野古道位於嘉義縣阿里山鄉、南投縣信義鄉交界，全長6.32公里，步道前段共有13座橋梁較為平坦（0至3.75K），後段則是陡下的枕木階梯。

嘉義林管處表示，此次設施改善工程，主要針對橋梁安全性進行整修，也將沿途休憩亭、路堤步道、擋土牆等設施納入整體改善，並新設跳石步道及替代路線，盼藉此改善工程建構更安全的山林步行環境。

特富野古道是國家級自然步道，原為日治時代日本人為了採伐阿里山地區檜木，築成阿里山鐵路支線的「水山線」，用於運送珍貴的紅檜、台灣扁柏；民國90年林管處將古道整建成休閒登山健行步道，沿途保有部分舊鐵道枕木鐵軌與鐵道棧橋，景緻優美，兼具歷史遺跡，因此大受歡迎。