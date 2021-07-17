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斥資9千餘萬 嘉義新地標「民雄之眼」力拼八月底前完工

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義「民雄之森」景觀橋，橋長約225公尺，淨高約5公尺，斥資9,094萬元，預計今年8月底完工。圖／嘉縣建設處提供
嘉義「民雄之森」景觀橋，橋長約225公尺，淨高約5公尺，斥資9,094萬元，預計今年8月底完工。圖／嘉縣建設處提供

嘉義「民雄之森」景觀橋，橫跨台一線，串聯表演藝術中心、民雄鄉公所預定地、森林公園及航太中心，以平埔族菱形圖騰及民雄在地「貓」為元素設計，斥資9千餘萬元，預計今年8月底完工。

嘉義縣府及民雄鄉公所打造「民雄之森」景觀橋成為地標意象，108年10月23日動工，橋長約225公尺，淨高約5公尺，最大跨距約34公尺，曲線造型剛性結構，橋頂設置以平埔族菱格紋圖騰意象之遮陰棚架及花檯綠美化，兼具人行道、自行車道功能。

民雄森林公園生態豐富，「民雄之森」同時串聯台一線兩側生態綠網，於森林公園側規劃設置景觀平台，提供360度景觀視野另橋體環繞貓掌地景植栽，透過綠地及石砌牆面緩降與森林公園相連接，使橋體與景觀地景相互融合。

民雄鄉長何嘉恒表示，鄉公所預計遷移至早安公園旁，鄰近南區國稅局、表演藝術中心及雙福消防分隊，民雄之森的動工將串聯地方生活圈，不僅提供民眾生態休憩場域，民眾在跑政府機關也可避免疲於奔命。

縣府建設處表示，「民雄之森」總工程費9,094萬元，採耐震工法，耐震設計達7級地震，載重設計更達每平方公尺400公斤，工程雖受疫情及雨情影響稍有延遲，仍督促施工廠商全力趕工，預期將於110年8月底前完竣。

嘉義「民雄之森」景觀橋，橋長約225公尺，淨高約5公尺，斥資9,094萬元，預計今年8月底完工。圖／嘉縣建設處提供
嘉義「民雄之森」景觀橋，橋長約225公尺，淨高約5公尺，斥資9,094萬元，預計今年8月底完工。圖／嘉縣建設處提供
嘉義「民雄之森」景觀橋，橋長約225公尺，淨高約5公尺，斥資9,094萬元，預計今年8月底完工。圖／嘉縣建設處提供
嘉義「民雄之森」景觀橋，橋長約225公尺，淨高約5公尺，斥資9,094萬元，預計今年8月底完工。圖／嘉縣建設處提供

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