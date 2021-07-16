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微解封首假日 台南山上水道博物館開放60年龍眼採果樂

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
迎接微解封第一個假日，台南山上花園水道博物館明天周六舉辦龍眼採果樂。圖／博物館提供
迎接微解封第一個假日，台南山上花園水道博物館明天周六舉辦龍眼採果樂。圖／博物館提供

明天是微解封第一個假日，台南山上花園水道博物館推出親子採龍眼活動，開放園區內8株樹齡超過一甲子的老龍眼樹，提供遊客採果體驗，民眾只要自備工具，購票入園後即可自由摘取。

但館方也提醒，時值防疫期間，活動過程請參加的民眾全程戴口罩，並保持社交距離，採摘後的龍眼不能在園區內食用，如果入園人數到達700人上限後，將暫停入園，希望讓親子們在安全的環境下，體會早年農村生活．

館方表示，園處兩側停車場因為施工封閉，已經園區正前方178線旁闢出一個臨時停車場供遊客免費停放，遊客也可沿178線旁依序路邊避開紅線路段依序停車，也請遊客體諒．

台南山上花園水道博物館歷經日治及自來水公司管理兩個時段，但都屬於管制區域，因此園區內植物生態自然豐富，園區除了珍貴的羅漢松、琉球松、樟木等數種以外，也擁有包括白蓮霧、土芒果、龍眼等果樹，雖然栽種時間不一，但估計樹齡都已經超過一甲子，樹形巨大，每到採果期，結實纍纍。

水道博物館表示，園區土壤肥沃，日照豐富，一但進入夏季，各種水果依序熟成，前些日子是白蓮霧和芒果，因為園區人力有限，來不及採收，墜落一地，相當可惜；日前粉專披露園區龍眼正值結果期，引起不少民眾詢問，於是決定舉辦採果，讓親子同樂．

水道博物館園區的龍眼是尚未改良的土生龍眼，雖然顆粒比較小，果肉相對少，但龍眼特殊的香味，卻勝過改良過的龍眼，歡迎民眾利用假日前來戶外放風活動。

迎接微解封第一個假日，台南山上花園水道博物館明天周六舉辦龍眼採果樂。圖／博物館提供
迎接微解封第一個假日，台南山上花園水道博物館明天周六舉辦龍眼採果樂。圖／博物館提供
迎接微解封第一個假日，台南山上花園水道博物館明天周六舉辦龍眼採果樂。圖／博物館提供
迎接微解封第一個假日，台南山上花園水道博物館明天周六舉辦龍眼採果樂。圖／博物館提供
迎接微解封第一個假日，台南山上花園水道博物館明天周六舉辦龍眼採果樂。圖／博物館提供
迎接微解封第一個假日，台南山上花園水道博物館明天周六舉辦龍眼採果樂。圖／博物館提供

博物館 親子 停車場

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