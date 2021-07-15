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台南鹽水武廟獲准微解封 信徒可入廟參拜關聖帝君祝壽

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南鹽水武廟獲市府同意微解封，信徒可入廟參拜。圖／讀者提供
台南鹽水武廟獲市府同意微解封，信徒可入廟參拜。圖／讀者提供

台南鹽水武廟獲市府同意微解封，今天下午張貼「宗教場所微解封指引原則公告」，代表鹽水武廟可以開放民眾入廟參香，武廟在市府及區公所的協助下，依規定完成宗教場所防疫管理措施，並獲市府同意申請，同時派員至武廟張貼公告。

武廟管理人林益仁表示，宗教團體也受到疫情影響，沒有香客進入也減少廟方香油錢收入，這次會申請在3級警戒下微解封，主要是因為許多民眾都向廟方反映想入廟跟關聖帝君參拜，農曆6月24日是關聖帝君生日，開放也可以陸續讓民眾可以提早來祝壽，除分散人流減少聚集外，也希望神明可以帶給民眾在防疫時間心靈的寄託。

廟 方很感謝市府民政局與區公所的協助，武廟微解封也會遵守相關規定，落實防疫措施，希望民眾來參香也能遵守相關防疫規範。

鹽水區長陳文琪表示，武廟是地方重要的宗教場所，這次微解封提出防疫計畫，讓民眾入廟參香外，也感謝武廟提供場地讓施打疫苗作業更為順暢。陳文琪呼籲民眾到各場所應該落實相關防疫措施，嚴守3級警戒規定。

中央流行疫情指揮中心於宣布延長全國3級警戒至7月26日，現階段仍暫停宗教集會活動，宗教場所維持不開放，惟宗教場所確實能做防疫措施者，得有條件開放民眾參拜，台南市府民政局長姜淋煌要求各區公所務必積極輔導轄內宗教團體，如有開放需求應協助廟方完成相關申請作業，供民眾可以入廟參拜。

台南鹽水武廟獲市府同意微解封，信徒可入廟參拜。圖／讀者提供
台南鹽水武廟獲市府同意微解封，信徒可入廟參拜。圖／讀者提供
台南鹽水武廟獲市府同意微解封，信徒可入廟參拜。圖／讀者提供
台南鹽水武廟獲市府同意微解封，信徒可入廟參拜。圖／讀者提供

微解封 疫情 疫苗

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