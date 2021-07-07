嘉市3大夜市整備防疫措施 市府指最快這天復業

7月12日可能微解封，嘉義市政府建設處及衛生局人員今下午前往文化路夜市、嘉樂福夜市、彌陀夜市，輔導防疫措施，業者初步備妥口罩、面罩、食物遮罩，也做人流管制方式；至於開放營運時間點，建設處透露，業者提交營運防疫管理計畫書、簽切結書後，最快7月13日才可能復業。

建設處表示，文化路夜市屬道路型夜市，嘉樂福及彌陀則為廣場型夜市，道路型的攤商每攤都需設置實聯制，廣場型須於各出入口設置實聯制，做到「出入有管制」、「人流有管制」，夜市內「禁內用、試吃、邊走邊吃」，攤商從業人員要做到自主防疫管理、環境清消等，都是有條件復業的指標依據。

疫情指揮中心7月4日公布「各市場、夜市重點管制措施」，市府本周一下午召集3大夜市，討論有條件復業的準備，夜市代表都同意遵守防疫措施，隔天市府將「夜市營運防疫管理措施書」給夜市負責人；今天至夜市現場現勘防疫準備狀況，因文化路夜市尚未準備防疫示範的攤商，市府明會再次前往會勘。