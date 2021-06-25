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影／台南芒果進入盛產期 大內芒果集貨場今天開市促銷

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南芒果進入盛產期，大內芒果集貨場今天開市。記者周宗禎／攝影
台南芒果進入盛產期，大內芒果集貨場今天開市。記者周宗禎／攝影

台南產區芒果預計下周盛產，大內青果市場今天開市，但因疫情三級警戒延長至7月12日，只有零星散客，多數攤商也預計明後天開始進駐；大內區公所正力推產品溯源，讓消費者權益更有保障。

大內區長李義隆表示，今年大內青果市場因疫情延後開市，將持續兩個月，每天上午7點到下午3點半。他說，今年大內芒果不論主力品種愛文或黑香質量俱佳，且因大內區白堊土地多，芒果果實雖較小，但果肉有特殊香氣、口感Q彈，許多消費者喜愛，今年青果市場約30農民登記販售，明後天陸續進駐。

李義隆說，防疫期間大內集貨市場配合政策實施實聯制、QRcode場域掃描機制、噴酒精、戴口罩等，且採單一入口人流控制，保持社交距離、銷售農員亦配戴口罩，降低互相感染機率，市場也每天消毒保障交易環境安全，減少疫情傳染風險，讓遊客安心選購。

集貨場還有農民兼賣破布子，表示這兩天酪梨也會陸續上市，雖部分已採收，但因連日梅雨讓許多酪梨吸水過多造成飽水落果，未來1個月採收季節只要天氣轉好，還是能夠豐收。

台南芒果進入盛產期，大內芒果集貨場今天開市，也有農民賣破布子。記者周宗禎／攝影
台南芒果進入盛產期，大內芒果集貨場今天開市，也有農民賣破布子。記者周宗禎／攝影
台南芒果進入盛產期，大內芒果集貨場今天開市。記者周宗禎／攝影
台南芒果進入盛產期，大內芒果集貨場今天開市。記者周宗禎／攝影
台南芒果進入盛產期，大內芒果集貨場今天開市促銷。記者周宗禎／攝影
台南芒果進入盛產期，大內芒果集貨場今天開市促銷。記者周宗禎／攝影
台南芒果進入盛產期，大內芒果集貨場今天開市。記者周宗禎／攝影
台南芒果進入盛產期，大內芒果集貨場今天開市。記者周宗禎／攝影
台南芒果進入盛產期，大內芒果集貨場今天開市。記者周宗禎／攝影
台南芒果進入盛產期，大內芒果集貨場今天開市。記者周宗禎／攝影
台南芒果進入盛產期，大內芒果集貨場今天開市。記者周宗禎／攝影
台南芒果進入盛產期，大內芒果集貨場今天開市。記者周宗禎／攝影
台南芒果進入盛產期，大內芒果集貨場今天開市。記者周宗禎／攝影
台南芒果進入盛產期，大內芒果集貨場今天開市。記者周宗禎／攝影

疫情 芒果 口罩

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