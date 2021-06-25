台南鴻品牛肉湯分店將熄燈 黃偉哲喊話籲中央加碼紓困

三級警戒延長到7月12日，台南知名鴻品牛肉湯市政府店因不敵疫情，宣布7月底將熄燈，業者痛批「無能政府」，他每月仍固定開銷70、80萬元，再多錢也禁不起，感謝這段時間顧客支持，下台一鞠躬。台南市長黃偉哲得知後表示，餐飲業在此波疫情受到極大衝擊，希望大家努力「買爆它」，並建議中央針對三級警戒再延長能給予第2次加碼紓困。

位於台南市中西區中華西路二段50號的鴻品牛肉湯市政府店是在本月23日貼文表示，「曾經無役不與的鴻品. 敵不過現實主義與無能的政府！一再延遲的警戒！在此宣布營業至7月底將結束營業. 再次感謝這段時間顧客的支持！下台ㄧ鞠躬 。」去年鴻品牛肉老闆大力稱讚陳時中，但現在又宣布要延長三級警戒，因此受不了直言政府無能。

鴻品牛肉湯市政府店23日在粉絲專頁公告7月底將結束營業，曾經無役不與卻敵不過現實主義和無能的政府，以及一再延遲的警戒。店家指，過去賺的錢有大半做公益捐出去了，現在一個月固定開銷要70、80萬元，而且還是看不見盡頭的燒，「再多錢也禁不起啊！」

黃偉哲表示，坦白講，封城或嚴格的疫情警戒都會造成很多事業傷害，企業經營遇到困境難免有情緒，市府會提供相關紓困方案，並請經發局去溝通輔導。台灣防疫這一年多來，即使現在進入三級警戒，相對的衝擊還是比其他國家輕，既然是同島一命，希望大家都能夠盡量互相體諒與協助，對於受損害的店家，大家可以努力「買爆它」，不能內用但可以外帶、外送。

黃偉哲建議，中央應依照三級警戒的長度，等比例給予紓困，既然第一次已經給了一次性紓困金額，隨著三級警戒拉長，可再給予第2次加碼，如果很快解除警戒當然不用，但若是三級警戒一直延，紓困金額一次是不夠的。