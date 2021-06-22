斗六牛排館老店吹熄燈號 業者忍痛停損：有機會再見！

在雲林斗六經營20多年的知名牛排館，日前於臉書公告6月30日起結束營業，引起不少在地網友及饕客關注、表達不捨；蔡姓業者說，這波疫情不知何時才會結束，無論店面有沒有營業，每月仍有大筆支出，員工雖暫時休息，但沒辦法工作，對他們感到很抱歉，只能忍痛做出停損的決定，未來疫情有轉機，重新開業也不無可能。

該店20多年前在斗六市原有2家，後來搬到現址保長路合併經營，店內有近百個座位，還設有停車場，更有現在少見的歌手駐唱，是許多在地人與親友多年來聚餐的首選餐廳。

業者18日上午在臉書粉絲專頁公告，將於6月30日結束營業，消息一出有許多網友紛紛留言「好可惜」、「從小吃到大的童年回憶」、「為何不做外帶餐」表達震驚與不捨之情。

去年起國內受疫情衝擊，雖然消費市場一度回溫，但今年再來一次，蔡姓業者說，經營這般大型餐廳，除了無法開放內用、流失聚餐客群外，改成外帶雖是變通方式，但不是每樣東西都適合外帶，無法讓消費者嘗到食物最佳口感，寧可不做，也不願砸了招牌。

蔡姓業者表示，從事餐飲業多年，首次遇到疫情重創，也因存在太多未知數，即使之後解封，店面能恢復營業，人流也不是一下就會回來，他們轉念當作是休息、充電，待沉澱一段時間，等到生活狀態都能回歸正常，有機會會再重新開店，與消費者再相會。

蔡姓業者無奈地說，現在無論有沒有開店營業，每月的人事、水電、店租等費用加總起來就要50、60萬元，眼前只能先結束營業止損，已照勞基法及相關程序遣散10多名員工。