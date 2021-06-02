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豪雨後限定！落差846公尺世界第八大 蛟龍瀑布磅礡回歸

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
蛟龍瀑布懸掛在高達1600公尺的懸崖絕壁上，落差846公尺，水量豐沛時，可見瀑布分作兩層俯衝而下，猶如白色巨龍。圖／w_photo_cytw 提供
蛟龍瀑布懸掛在高達1600公尺的懸崖絕壁上，落差846公尺，水量豐沛時，可見瀑布分作兩層俯衝而下，猶如白色巨龍。圖／w_photo_cytw 提供

嘉義縣蛟龍瀑布位於阿里山鄉豐山村東南方的塔山尾棱岩壁上，總落差約846米，為台灣落差最大的瀑布，歷經旱期，曾斷流許久，近日大雨重現英姿，阿里山風景管理處將這則貼文PO上網，網友都大感振奮。

蛟龍瀑布因斷層形成，又稱「台灣之瀧」，位於豐山東南方的塔山尾稜岩壁上，其水源則是清水溪上游的支流蛟龍溪。在日治時期留存的手繪地圖中被標示為「大瀧」，在日語中為特大瀑布之意。

蛟龍瀑布懸掛在高達1600公尺的懸崖絕壁上，落差846公尺，世界排名第8，水量豐沛時，可見瀑布分作兩層俯衝而下，猶如白色巨龍，水勢磅礡，讓人體驗到大自然的威力，遠觀就像一幅山水畫作，可謂豪雨後的限定版美景。

豐山觀景民宿老闆娘劉桂碧表示，每年4、5月雨季就會看到蛟龍瀑布傾瀉而下，總吸引許多觀光客慕名前來，然今年雨季晚來，直到前天豐山村降下第一波大雨，才聽到蛟龍瀑布傾瀉而下的轟天巨響。

雨季水量大時，蛟龍瀑布分成兩大層俯衝而下；水量少時，則會看見大面積的山壁，流水則分作四層直落山谷，劉碧桂說，最佳的賞瀑地點不必要離瀑布太近，保持距離反而能欣賞瀑布最佳的姿態，他推薦如果要觀瀑可以在蛟龍橋，聆聽瀑布撞擊山壁的共鳴。

蛟龍瀑布懸掛在高達1600公尺的懸崖絕壁上，落差846公尺，水量豐沛時，可見瀑布分作兩層俯衝而下，猶如白色巨龍。圖／w_photo_cytw 提供
蛟龍瀑布懸掛在高達1600公尺的懸崖絕壁上，落差846公尺，水量豐沛時，可見瀑布分作兩層俯衝而下，猶如白色巨龍。圖／w_photo_cytw 提供

阿里山 嘉義

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