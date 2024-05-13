日月潭水訓中心6月將啟用 縣府卻「靜悄悄」沒規畫挨批

日月潭水上運動訓練中心預計6月初啟用，但縣議員王秋淑今在縣議會質詢，該中心啟用在即，縣府卻「靜悄悄」沒規畫啟用，也未處置移交維管事宜；教育處表示，會立刻找相關單位討論辦理落成典禮，相關管理辦法通過就加速簽約移交。

縣議員王秋淑指出，日月潭月牙灣是培訓西式划船、輕艇選手的重要基地，但過去訓練場地簡陋，運動員住在鐵皮屋，也沒有艇庫，環境克難，因此獲體育署補助6500萬元、縣府自籌1625萬元，2021年動工興建日月潭水上運動訓練中心。

而日月潭水訓中心已於今年元月取得使用執照，周邊公共藝術、道路等工程及相關設施也已竣工，3月起先後驗收完畢，預計6月5日落成；但該中心附近道路邊坡落石尚未清除，縣府對於落成啟用及後續維護管理事宜更是「靜悄悄」。

王秋淑說，日月潭水訓中心是重要體育設施，而其啟用在即，縣府卻還沒有相關籌畫，不管是落成典禮或簽約移交該中心管理權責等事宜，水訓中心的主要使用及維護管理學校「水里商工」到現在都未接受到相關消息，令校方無所適從。

教育處長王淑玲說，道路邊坡落石將聯繫相關單位協助移除，會立刻聯繫校方討論規畫啟用典禮；而因水訓中心管理辦法是由縣府訂定，核定後才能移交並與管理學校簽約，而該規則已研擬完成並經簽核，後續送相關會議通過後將加速辦理。