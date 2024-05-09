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彰化縣長戰局再多1人？外界點名各黨角逐人選 二林鎮長這則貼文引聯想

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮長蔡詩傑自稱個人臉書發文是想引出更好的人才參選下屆縣長，但網友留言說他就是很好的人才。圖／轉載自蔡詩傑臉書
彰化縣二林鎮長蔡詩傑自稱個人臉書發文是想引出更好的人才參選下屆縣長，但網友留言說他就是很好的人才。圖／轉載自蔡詩傑臉書

彰化縣下屆縣長選舉又多一人參戰？二林鎮長蔡詩傑今在個人臉書貼文「彰化縣長…初試！請教臉書的好朋友們，有何意見？」吊出一群網友按讚和留言，有網友說「好像想選縣長」，蔡詩傑隨後留言澄清「各位不要誤會！我只是丟個方向球⋯⋯要把彰化的好人才逼出來」。

已被外界點名有意角逐下屆縣長的各黨人選，包括藍營立委謝衣鳯、工策會總幹事洪榮章、綠營立委黃秀芳和陳素月、台灣民眾黨縣議員張雪如，到今天為止，只有張雪如表態「黨要我選，我就選。」其餘未明確回應，一概答稱「還沒想到，先做好現在工作」。

二林鎮是彰化縣區域立委第三選區，目前立委是謝衣鳯。謝競選連任本屆立委時，蔡詩傑站台力挺，今在個人臉書貼文徵求臉友意見，「如果不方便說，可以私line」，引來眾多網友留言「二林之光」、「無條件支持」、「感覺上好像想選縣長」，雖然蔡詩傑也在網友留言的下面再留言「「各位不要誤會！我只是丟個方向球⋯⋯要把彰化的好人才逼出來」，但已受到矚目。

二林地方人士指出，蔡詩傑擁有博士學歷，是彰化縣學歷最高的鄉鎮市長，無論人品、才學、操守都有目共睹，先前擔任二林鎮農會總幹事，現任鎮長，在西南角有一定行政能力口碑，但與曾競選縣長的立委黃秀芳、四屆立委陳素月相比，未來兩年七個月鎮長任期內，需要更加勤快打開全縣的基層知名度。

張雪如 彰化

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