彰化縣長戰局再多1人？外界點名各黨角逐人選 二林鎮長這則貼文引聯想

彰化縣下屆縣長選舉又多一人參戰？二林鎮長蔡詩傑今在個人臉書貼文「彰化縣長…初試！請教臉書的好朋友們，有何意見？」吊出一群網友按讚和留言，有網友說「好像想選縣長」，蔡詩傑隨後留言澄清「各位不要誤會！我只是丟個方向球⋯⋯要把彰化的好人才逼出來」。

已被外界點名有意角逐下屆縣長的各黨人選，包括藍營立委謝衣鳯、工策會總幹事洪榮章、綠營立委黃秀芳和陳素月、台灣民眾黨縣議員張雪如，到今天為止，只有張雪如表態「黨要我選，我就選。」其餘未明確回應，一概答稱「還沒想到，先做好現在工作」。

二林鎮是彰化縣區域立委第三選區，目前立委是謝衣鳯。謝競選連任本屆立委時，蔡詩傑站台力挺，今在個人臉書貼文徵求臉友意見，「如果不方便說，可以私line」，引來眾多網友留言「二林之光」、「無條件支持」、「感覺上好像想選縣長」，雖然蔡詩傑也在網友留言的下面再留言「「各位不要誤會！我只是丟個方向球⋯⋯要把彰化的好人才逼出來」，但已受到矚目。

二林地方人士指出，蔡詩傑擁有博士學歷，是彰化縣學歷最高的鄉鎮市長，無論人品、才學、操守都有目共睹，先前擔任二林鎮農會總幹事，現任鎮長，在西南角有一定行政能力口碑，但與曾競選縣長的立委黃秀芳、四屆立委陳素月相比，未來兩年七個月鎮長任期內，需要更加勤快打開全縣的基層知名度。