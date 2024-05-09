南投基督教醫院新大樓終於動工了 預計2028年完工啟用
為擴建南投基督教醫院，提供南投鄉親更豐富的醫療資源，彰化基督教醫院計畫斥資46億，目前已經在南崗一路的新址上，開始動工興建新的醫療大樓，預計2028年將完工啟用，提供醫學中心等級的醫療服務外，衛生局長陳南松並表示，上月已獲衛福部同意，將南投市跟草屯鎮修正成同一個次區叫做「南草次區」，擴大醫療量能。
南投縣政府指出，南投基督教醫院新大樓案，已於2022年10月南投縣都市計畫委員會通過審查，將原住宅區開發強度變更為醫療專用區，總容積可增加約5832坪，使醫療量能達到最大，都市計畫變更核定實施後，預計2028年完工啟用；目前動工的項目包括有預壘樁、施工構台以及地下室擋土牆開挖等工程。
南投基督教醫院擴建新大樓，共規畫設計地上11層、地下4層，有醫療大樓及醫護宿舍二棟建築物，強化急重症醫療量能，預留安寧、急性後期病床等連續性服務；未來特殊病床規畫及診間科室，新設增加急性一般病床150床、ICU 10床、安寧病床10床、嬰兒室8床、負壓隔離病床2床等，並增設婦產科、小兒科、牙科、放射腫瘤科、耳鼻喉科等醫療科別。
南投衛生局表示，未來已獲衛福部同意，突破目前醫療許可（每萬人50床）限制下，南投市和草屯鎮同為近10萬人的鄉鎮市，合併為「南草次區」後，將與衛福部立南投醫院以及南投基督教醫院爭取同時擴大，未來朝向達到350至500床的區域醫院等級，大大提升南投縣的醫療量能，提供縣民更好的醫療照護。
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