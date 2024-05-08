公車門未完全關閉就起步！大學生手遭夾住拖行3公尺 控司機沒說1句道歉

台中市議員陳雅惠今指出，一名許姓大學生7日搭乘243路公車時，因公車提早駛離，結果使許姓大學生的手和包包當場被門夾著，拖行了2到3公尺。雖然公車司機最後有開門讓他上車，但卻連道歉都沒有。

這名大學生說，當下非常害怕「人生跑馬燈都出來了」。

陳雅惠說 ，公車服務大眾，承擔乘客運輸與生命安全，大眾寄予厚望，交通局應落實督導，建立制度，維護大眾權益。

交通局今回應說，243路公車當天晚上原定7時50分由亞州大學安藤館往東山高中行駛。經台中客運調閱該班次行車監控影像確認，起因是駕駛員發車並未待車門完全關閉即起步，導致夾到乘客物品且拖行。

交通局已依規處分台中客運公司並要求該公司加強教育訓練，另亦重新調車上設備時間，避免與乘客認知的時間有落差，以維護行車安全及民眾乘車權益。