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投縣擬建垃圾焚化爐 已有幾處地點

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投垃圾堆積問題嚴重，議會要求縣府評估興設焚化爐，縣長許淑華說明有積極覓地，並已有幾處考慮地點。記者賴香珊／攝影
南投垃圾堆積問題嚴重，議會要求縣府評估興設焚化爐，縣長許淑華說明有積極覓地，並已有幾處考慮地點。記者賴香珊／攝影

南投縣議會定期會昨天開議，議長何勝豐關注南投垃圾堆積嚴重，建議興設焚化爐解決垃圾問題，要求縣府盡速提案。縣長許淑華表示，去年起就積極尋覓適合場地，已有幾處考慮地點，審慎評估後再向議會報告處置方案。

何勝豐指出，全縣垃圾堆積已達25萬公噸，是南投縣目前最頭痛的問題，南投縣以外運其他縣市去化為主，並研議或引進小型垃圾處理設施為輔，但外縣市常因民意反對而喊停，小型處理設施因整體量能太小，成效有限。

何勝豐說，若想要徹底解決南投垃圾問題，一勞永逸的方式仍是要蓋垃圾焚化爐，但因焚化爐屬於鄰避設施，沒有人願意蓋在住家旁邊，要求縣府規畫興建地點要通盤考量，傾聽民意做好溝通。

何勝豐說，縣府興設焚化爐應以周邊較無住家、對環境影響低等場域為主，除了辦理地方說明會、公聽會等，更要引進最新技術，降低民眾對焚化爐會造成空氣、水源汙染的疑慮，研擬對相關回饋或補償機制，來提高民意支持。

南投縣長許淑華說，南投因無焚化爐，長期仰賴外縣市協助焚化，為要有自主處理的能力，去年起就積極尋覓適合場域，目前已有幾處預定地點，但後續有土地變更、民意溝通等問題，縣府會先洽詢鄉鎮市長，進一步審慎評估。

許淑華強調，垃圾是南投縣必須要解決的事，縣府會從交通、安全、衛生等方面進行評估，落實與地方溝通，讓民眾了解興建焚化爐的必要性，甚至要帶村鄰長參觀先進焚化廠，等整體方案、期程確定後，將向議會報告擇定方案，也盼議會全力支持。

何勝豐 焚化爐 許淑華

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