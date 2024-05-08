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台中海洋館 預計明年首季試營運

聯合報／ 記者洪敬浤／台中報導
台中海洋館預計明年第一季試營運。圖／民進黨議員楊典忠提供
台中海洋館預計明年第一季試營運。圖／民進黨議員楊典忠提供

台中市海洋生態館推動14年，主體建築2018年完成，內部工程上月剛完工驗收。民進黨議員楊典忠表示，海洋館地磚破裂長草，外觀、梁柱生鏽，如果是新交屋的房子，市府能接受嗎？觀旅局長陳美秀說，本月將點交給營運廠商，預計明年第1季試營運，工程歷經多年，早期完工的建築將修復後，再交給營運廠商。

台中市觀旅局表示，海洋館內有高6公尺、寬9公尺的大洋缸，還有水母展示區、河口濕地生態與大甲溪流域展示區，可觀賞鯊魚、魟魚、珊瑚礁魚類等。

全台海洋生態館北部有桃園Xpark，南部有屏東海生館，台中海洋館早在前市長胡志強任內規畫，斥資8.2億元，館內主題原本是企鵝館，後來改為白海豚館，前市長林佳龍任內改為水母海洋館，興建工程流標6次，主體建築2019年3月完成，後續進行內部營運設備工程，營運日期不斷修改，還遭監察院調查。

台中海洋館上月完工驗收後，預計本月點交給營運廠商。國民黨議員楊啟邦、無黨籍議員陳廷秀與民進黨議員楊典忠，都關切海洋館進度與營運計畫。

楊典忠說，海洋館已完工驗收，不過目前外牆梁柱生鏽、地磚破損長草，擴音設備損壞等，甚至館前道路還未完成，到底海洋館完工了嗎？鄉親引頸期盼，但後續還要裝修、改善等，何時開幕營運？要求提供市民參觀優惠票價。

陳美秀說，海洋館早期完成的建築物，不管破損或生鏽，不影響結構安全，將修繕後再交給廠商；預計5月10日點交給營運廠商，將加速內部裝修、購買海洋生物等。

陳美秀說，依委外營運合約，點交後1年內開幕營運，預計明年5月開幕，明年第1季試營運，票價部分桃園Xpark門票600元，屏東海生館票價450元，將評估市場機制再訂定；海洋館所在的清水、梧棲區市民將有優惠票價。

建築 海洋館 議員

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