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闖紅燈件數增1倍…台中公車肇事次數提高 市府：評鑑加重事故扣點

中央社／ 台中7日電
民進黨台中市議員張玉嬿（左2）等人7日在議會質詢時指出，台中市區公車每萬班肇事次數及駕駛闖紅燈件數，2023年都比前一年飆升近1倍，要求市府透過制度讓業者有所警惕。中央社
民進黨台中市議員張玉嬿（左2）等人7日在議會質詢時指出，台中市區公車每萬班肇事次數及駕駛闖紅燈件數，2023年都比前一年飆升近1倍，要求市府透過制度讓業者有所警惕。中央社

台中近3年公車肇事次數提高，公車與行人事故多因公車搶快，去年公車闖紅燈件數較前年飆高1倍；市府表示，已加重事故扣點比重，更改評鑑制度盼客運公司落實對駕駛管理。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，民進黨市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達、鄭功進、蔡成圭發現，市區公車每1萬班肇事次數及駕駛闖紅燈件數，2023年比前1年飆升近1倍，要求市府透過制度讓業者有所警惕。

張玉嬿說，近3年來，市區公車每年A1交通事故（造成人員當場或24小時內死亡交通事故）加上A2交通事故（造成人員受傷或超過24小時死亡交通事故）約200多件，每1萬班肇事次數約0.63。2023年僅到8月就到1.1、飆升74%，其中公車與行人肇事主因大都歸責公車搶快。

張玉嬿指出，駕駛遭投訴闖紅燈件數，近3年來分別是95、86、175件，2023年闖紅燈件數竟成長1倍，今年才3個月就有39件闖紅燈，極少數公車駕駛貪圖方便搶快，危險駕駛增多，乘客及用路人交通安全備受威脅，要求市府督促業者檢討。

對此，交通局長葉昭甫表示，公車發生的事故都會列入評鑑，依據事故量扣點，若評鑑分數不高，公司虧損補助受影響；去年台中市道安數據不樂觀，許多指標有待改善空間，因此也調整了評鑑制度。

葉昭甫指出，評鑑中把安全指數提高，不同事故被扣點的比重加重，期待客運公司落實對駕駛管理並定期訓練，要求駕駛不搶快，安全駕駛才是最重要。

交通事故 公車 台中市 議員

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