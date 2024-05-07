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物價上漲荷包縮水母親節心意不打折 彰化康乃馨多賣10萬枝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉農會員工和志工忙著包裝單枝康乃馨。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉農會員工和志工忙著包裝單枝康乃馨。記者簡慧珍／攝影

本周日是一年一度母親節，應景花卉康乃馨價格節節上升，昨每10枝一把的多朵康乃馨產地拍賣價約160元，今170元，鄉農會已訂出多每枝20元「天花板」價格，產地批發價是否衝破每把200元仍有待觀察，但鄉農會至少4張訂單挪到母親節後出貨，避開節前出貨潮。

全台康乃馨種植面積約30公頃，田尾鄉約24公頃，占全國面積八成，以一枝多朵花苞的「中康」品系為主，今年受去年秋季大雨、初春高溫日數多，幼苗培育到定植減損二至三成，市場價格在預期心理下逐步走高，田尾鄉農會去年每枝17元，今年漲至20元，截至今日售出30萬枝，去年同期20萬枝。

田尾鄉農會總幹事吳政憲說，物價上漲，很多農民認為消費者會勒緊褲帶少買花，鄉農會每枝裸賣價格比去年提高3元，引起農民憂心影響銷售，其實加上特製包裝紙、裝箱、運費，不含工錢，成本逾20元，等於做賠本生意，鄉農會拉高產地直銷單價可帶動行情，昨產地市場批發價每把約160元，今天漲到170元。

吳政憲表示，花卉價格由品質決定，鄉農會批購的康乃馨花莖長35至40公分，去除多餘側芽、葉子和不良花苞，每枝4個以上花朵和花苞，有的6至7朵，所以能提高單價。

田尾鄉農會的員工和志工包裝康乃馨，母親節前的最大產能為20萬枝，鄉農會把10萬枝轉單給輔導的花卉產銷班包裝出貨，「有錢大家賺」。農民經由市場自由交易機制透過盤商出貨，每枝裸賣也有10元，比去年高出近兩元。

傳統上母親節康乃馨喜用紅色或雙色，今年新推出「綠精靈」頗受年輕人喜歡，不忌諱傳統觀念。記者簡慧珍／攝影
傳統上母親節康乃馨喜用紅色或雙色，今年新推出「綠精靈」頗受年輕人喜歡，不忌諱傳統觀念。記者簡慧珍／攝影

母親節 農會 農民

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