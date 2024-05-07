彰化鐵路高架化...機檢段選址中央地方不同調 議員擔心又遙遙無期

彰化縣議會今天舉行定期會，縣議員吳韋達質詢關切彰化市鐵路高架化進度，由於中央和縣府對於彰化機檢段遷移選址問題，意見不同，他擔心會不會讓高架化又遙遙無期，彰化縣交通處表示，希望中央再來地方舉辦說明會，以加速整合取得共識。

彰化縣長王惠美今天在彰化縣議會進行施政報告指出，彰化市鐵路高架化計畫由交通部鐵道局辦理綜合規劃中，縣府則辦理車站聯外與周邊交通整合規劃案及都市計畫變更、土地開發與財務計畫規劃案，均配合交通部鐵道局規劃情形持續辦理中。鐵道局於今年 1 月開會針對彰化機檢段遷移方案進行協調，3月 15 日也拜會行政院請求協助，會中行政院請鐵道局及臺鐵公司就機檢段遷移位置、維持鐵路營運面需求，以及降低徵收拆遷等議題，再與縣府研議。

吳韋達質詢指出，3月15日縣長率縣府團隊拜會行政院副院長鄭文燦，表達彰化縣政府立場，但中央與地方立場卻不同調，高架化已談了十一年，現在會不會又為了一個機檢站又讓此案卡住？縣府與行政院是否還有後續溝通。

吳韋達說，機檢站拆遷，是否會拆除民宅及徵收大量民地？對民眾權益造成衝擊，而針對站體設計、軌道設計，也都還有討論空間。

縣府交通處代理處長許俊宏表示，彰化市鐵路高架化希望朝對彰化最有利的方向規劃，縣府希望將機檢段遷移至台中大肚的台鐵國有鐵路用地，因為是鐵路公有土地就不用徵收民地，但鐵道局考量車輛調度等問題，傾向用花壇、二水雙基地方式進行，目前正在進行基地內設計規劃，因為牽涉到土地徵收、民眾權益問題，縣府希望中央再來地方舉辦說明會，才能加速整合取得共識。

吳韋達也強調，0430花蓮大地震造成嚴重災情，也讓我們重新檢視地震對基礎建設的傷害，看到新北環狀線在地震後出現11處鋼箱梁位移，需要一年的修復時間，也希望未來彰化市高架化工程，能特別注意結構安全，確保地震發生時能保障所有民眾的生命財產安全。