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彰化最大養殖區要設風力發電機 200多戶養殖戶近日才知道將抗議

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
陸上風機沿著彰化縣芳苑鄉海邊設置，永興養殖專業區以上的王功漁港已滿布陸上風機。記者簡慧珍／攝影
陸上風機沿著彰化縣芳苑鄉海邊設置，永興養殖專業區以上的王功漁港已滿布陸上風機。記者簡慧珍／攝影

經濟部「芳苑地區陸域風力發電開發計畫」，規畫在彰化縣芳苑鄉永興養殖專業區設置10部陸上風力發電機，全區200多戶養殖戶近日才知道，開發計畫環境影響說明會已進入第四次初審，永興養殖專業區管理委員會今（7）日臨時開會決議北上抗議和反對設置。

全台文蛤養殖面積前三名依序為是雲林、嘉義、彰化，彰化縣養殖面積約1800公頃，芳苑鄉永興養殖專業區面積約占450公頃，是縣內最大的集中養殖區，除了放養文蛤也有食用養殖池藻類的「工作魚」烏魚，粗估整體年產值約1億元。

國家力推綠能，環境部去年12月15日舉辦「芳苑地區陸域風力發電開發計畫環境影響說明書」第三次初審會議，將舉辦第四次，永興養殖專區的養殖戶如夢初醒，今緊急開會決議北上表達反對。

永興養殖專業區管委會主任委員林睿璁表示，很久之前曾有一次陸上風機會議，只說明，沒給地方發言，之後養殖戶以為不了了之，沒想到最近消息傳來初審會議居然辦過三次，養殖戶希望政府不要地主答應租地設置風機就當作大家都贊成。

林睿璁說，陸上風機給人強烈壓迫感，低頻噪音及風扇轉動產生眩影干擾附近居民作息，風機微震動影響文蛤生長，更別說是漏油、颱風時風機可能損壞墜落等意外，養殖戶為此反對在養殖區設置陸上風機。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英也說，芳苑鄉漢寶村的養殖區已設置陸上風機，先前發生風機漏油汙染養殖池，前車之鑑不遠，另有低頻噪音、眩影、微震動等問題迄今都無解，居民和環盟希望能找出解決方法再推動新增設。

據了解，去年環保境舉辦第三次初審，部分審查委員在會中提到陸上風機造成的眩影、低頻噪音等問題，及干擾大杓鷸、黑嘴鷗等多種保育類野鳥的生態，還有是否衝擊當地畜牧等情形，此外，有委員提出針對意見領袖所作民調，71%不贊成、25.8%贊成，鄰近地區56%不贊成、39.8%贊成，以上眾多問題開發計畫主管機關應在第四次初審說明如何面對。

噪音 文蛤

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