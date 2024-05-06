快訊

喝酒臉紅是「基因缺陷」易致癌 近5成台灣人不宜飲酒

摺疊iPhone不遠了？蘋果取得最新專利 螢幕不僅向內還能向外摺

黑幫設局敲詐富二代千萬！拘禁逼拍不雅片討錢 還假扮警栽贓

南投蜂蜜產量剩2成 馬文君爭取農業天災現金救助

中央社／ 南投縣6日電
受氣候影響，南投蜂蜜採收剩2成，國民黨立法委員馬文君在埔里鎮召開座談會，希望農業部儘速將蜂蜜納入農業天然災害現金救助。圖／馬文君團隊提供
受氣候影響，南投蜂蜜採收剩2成，國民黨立法委員馬文君在埔里鎮召開座談會，希望農業部儘速將蜂蜜納入農業天然災害現金救助。圖／馬文君團隊提供

南投蜂蜜採收剩2成，蜂農血本無歸欲哭無淚，國民黨立法委員馬文君今天在埔里鎮召開座談會，希望農業部儘速將蜂蜜納入農業天然災害現金救助，並規畫栽植不同季節的蜜源植物。

馬文君今天召集農業部農糧署、林業及自然保育署、養蜂業者舉行溝通說明會，馬文君指出，南投蜂蜜產量是全台前5名，但疑受氣候影響，今年收成不到2成，蜂農欲哭無淚，因此今天在埔里鎮農會農民教室邀在地蜂農與相關單位溝通，盼啟動農業天然災害現金救助。

馬文君表示，蜂蜜產期與蜜源植物開花期有關聯性，占南投蜂蜜大宗的荔枝蜜、龍眼蜜採蜜期集中3月至5月，但今年荔枝、龍眼疑受氣候異常影響開花率偏低，只剩往年3成到4成，造成蜜蜂採蜜狀況不好，甚至無蜜可採，蜂農面對整年付出血本無歸都很憂心。

馬文君說，蜂農面對困境，希望農業部比照今年南投荔枝、龍眼災損納入農業天然災害現金救助項目，儘速將蜂蜜納入天災救助，幫助蜂農度過難關，同時研議降低蜂糖成本，避免中間層層剝削。

馬文君表示，請林業署規畫栽植不同季節開花的蜜源植物，建構多層次森林，讓蜜蜂不同季節都能採蜜，增加氣候變遷調適韌性；全球氣候異常日漸嚴重，農業部應協助農民做好旱災應變管理，因應暖化新型態防治作為、提供技術輔導，才能協助農民度難關。

蜂蜜 農業部 馬文君

延伸閱讀

馬文君質疑廠商騙國防部標案挨告妨害名譽 北檢處分不起訴

17日立院多項重大表決 馬文君：太平島之行延後

吳釗燮指立委配合中共 馬文君批藐視國會

黃曙光請辭「時間點敏感」 馬文君：傳與賴清德意見相左

相關新聞

台中知名貓咖遭爆虐貓 店家回應：勞資糾紛「未虐貓」

台中BICA BICA享貓咖啡廳為知名網紅店，但昨有多名自成離職員工爆料，該店疑似虐貓，更有店主無視貓隻病情，導致貓離世...

台中國1接台74線交流道13日通車 楊瓊瓔：再辛苦都值得

國道1號銜接台74線交流道工程歷時14年，將於13日完工通車，通車後可疏通大雅交流道周圍車潮，為地方交通省下近30分鐘路...

彰化員林綜合市場通道被圍、攤商拉白布條抗議 市公所：查報拆除

彰化縣員林市綜合市場攤商今天抗議某地主私圍通道，影響出入及安全，攤商表示，地主今年二月才將一旁空屋買下，由於土地所有權狀...

積欠多筆停車費繳1張罰單就能領車 中市府：修法補漏洞

台中市路邊停車費欠繳金額累計至今突破2億元，市議員李天生說，市府無力催討，越欠越多，他指公有停車場管理自治條例有漏洞，欠...

台中知名貓咖遭爆虐貓！曾評丙等仍營業 動保處出面回應

台中BICA BICA享貓咖啡廳為知名網紅店，但多名自行離職員工爆料，該店疑虐貓，更有店主無視貓隻病情，導致貓離世等離譜...

震災、虐童讓善款少了 台中產業界和市府舉辦慈善音樂會募款

母親節將屆，台中市各產業園區廠商有感於近日公益機構與社福團體的善款收入銳減，因此和市府經濟發展局共同發起「母親節慈善音樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。