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台中安心餐券 吃不起超商便當

聯合報／ 記者洪敬浤／台中報導
物價飆漲，台中市議員質詢弱勢學生安心餐券議題，當場拿出超商商品，擔心學生吃不飽。記者洪敬浤／攝影
物價飆漲，台中市議員質詢弱勢學生安心餐券議題，當場拿出超商商品，擔心學生吃不飽。記者洪敬浤／攝影

物價上漲，台中市發放給弱勢學生的安心餐券，2年前從50元提高到65元，不過近期電價、物價又飆漲，議員質疑，每人每餐65元可兌換約75元商品，但學生卻吃不飽，不同年齡學生食量不同，用相同的標準兌換也不公平。台中市教育局長蔣偉民說，將調查學生意見，與配合供餐的超商、餐飲店協調，也會鼓勵便當店加入兌換行列。

台中市安心餐券發放給弱勢學生，周末假日、寒暑假可到指定超商或餐飲店兌換午餐，台中市有2.2萬多名學生領取，每年編列約2.46億元預算，每張餐券面額65元，可兌換約75元餐食。

民進黨議員林祈烽、施志昌質詢，實際去超商兌換安心餐券面額的食物，挑選田園沙拉、皮蛋瘦肉粥等，就用掉餐券金額，但孩子卻無法吃飽，如果真的要吃飽，排骨便當要價上百元，遠超過餐券可兌換面額。

議員表示，很多超商推出加值兌換，例如買飯糰加4元可換無糖豆漿，加1元可換茶葉蛋，買特定商品加1元可加購鮮奶等，雖說豆漿、茶葉蛋或鮮奶等原價更高，但超商或教育局差這幾塊錢嗎？

林祈烽說，安心餐券從國小到高中面額都相同，可兌換的食物也相同，問題是國小生、高中生的食量不同，尤其高中生食量、所需營養更多，應爭取其他便當店加入供餐行列，透過電子票證來兌換，可滿足不同需求。

副市長鄭照新說，市府會調查物價波動，再評估安心餐券的面額，滿足學生需求。教育局長蔣偉民說，安心餐券兌換商品有規定，必須包含主食品項，針對不同年齡的食量問題，將問卷調查實際需求。

蔣偉民說，有些超商提供加價購買豆漿、鮮奶或茶葉蛋，可增加營養與飽足感，市府會與超商溝通，爭取更多優惠，也會評估增加預算，讓學生吃得更飽足；另外會宣導便當店參與投標。

台中市 茶葉蛋 超商

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