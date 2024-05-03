台中會展中心西側館 中央拍板編列60億元興建

行政院副院長鄭文燦今天視察台中國際會展中心西側館預定地時宣布，中央全額編列新台幣60.31億元經費拍板定案，將由台中市政府啟動後續作業，預計工期約7年。

鄭文燦今天與台中市長盧秀燕相約品嚐酸菜白肉鍋，餐會前先到西屯區視察台中會展中心西側館預定地，包括台中市副市長黃國榮、經濟部主任秘書楊志清、經濟部國際貿易署長江文若及台中市經發局長張峯源等人到場參與。

鄭文燦指出，台中產業界期盼已久的會展中心西側展館，行政院已在今年3月25日正式核定計畫，感謝台中市政府共同合作加速此案進度。中央全額編列新台幣60.31億元經費拍板定案，將由市府啟動後續作業，預計工期約7年。

鄭文燦說，西側館大約有2100攤位，原本經費是42億元，經檢討物價指數上修到60億元，未來是由台中市政府代辦，再交給國際貿易署招商營運，未來加上東側館，總攤位數達4460攤位，對台中工商企業及招商活動幫助很大，且會展中心可複合使用，整個水湳經貿園區蓄勢待發。

黃國榮指出，台中是中台灣產業及消費重鎮，每年專業展、消費展將近50檔次，為滿足產業龐大展覽需求，市府自籌88億元興建的台中國際會展中心東側館即將完工，預計明年啟用，可提供2360攤，未來結合西側展館2100攤，可滿足在地工具機、精密機械等產業大型展出需求。

經發局說明，西側展館是經濟部和中市府合作開發案，特色是以台中市優勢產業精密工具機需求為考量，規劃少柱大跨距及無地下室的量體建築，東西側展館皆完工後，將躍升全台最大的會展中心，使效益發揮到最大，推升會展城市形象。