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彰化埤頭人事收費案偵結證清白 鄉長：媽媽會顧全孩子官聲

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉長杜懿彩今出示彰化地檢署簽結公文。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉長杜懿彩今出示彰化地檢署簽結公文。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埤頭鄉長杜懿彩被檢舉向新進清潔隊員收取人事費100萬元，彰化地檢署調查8個多月，行文通知查無犯罪具體實證，案件予以簽結；杜懿彩今公開感謝彰化地檢署明察秋毫還她清白，並聲明剩餘2年8個月任期將盡心盡力工作。

北斗區5名縣議員之中的吳錦潭是埤頭鄉前鄉長，杜懿彩一年多前同額選舉連任鄉長，基層實力不容小覷，今天的自證清白動作被解讀為有意更上一層樓，杜懿彩未正面回應，強調剩餘任期盡心盡力工作，不負鄉民所托是她最重要的任務。

杜懿彩表示，去年被檢舉向清潔隊新進人員收賄一個職缺百萬元，經過彰化地檢署調查8個多月，查無實證，今年4月9日通知相關案件予以簽結，她選在母親節前夕感謝地檢署和檢察官明察秋毫，也感謝過去這段時間很多鄉親關心她。

杜懿彩說，擔任鄉民代表、鄉長等公職長達20多年，她不貪不取，從未做過不法的事，況且她的3名孩子都是公務員，她的聲譽會影響孩子前途，身為母親不會做出傷害自己孩子的事；被檢舉調查最後獲得清白成為她再次努力的動力，

據了解，杜懿彩2022年3月被檢舉，當時查無實證，檢舉人再向廉政署中部地區調查組檢舉，去年7月杜懿彩和鄉公所有關人員、退休人員約10人被帶走問話。

地方盛傳杜懿彩推動整建埤頭鄉市場、新建埤頭鄉辦公大樓，得罪利益相關人士，招致檢舉不斷。杜懿彩今表示，做事難免得罪人，她問心無愧，檢調也還她清白。

收賄 鄉長

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