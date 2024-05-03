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實施範圍公告 南投草屯路邊停車收費6月24日上路

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

南投縣草屯路邊停車收費原訂今年3月實施，但委外管理作業不順利，直至上月才成功發包，近日公告收費範圍及方式，一般車格每小時20元，預計於6月24日上路，前2周試營運免費，後6周半價計費，同步測試修正系統再正式收費。

南投縣過去未實施路邊停車收費，路邊停車格常遭占用，一位難求且衍生違停、塞車等交通亂象，縣府和各公所加速推動停車收費，南投、草屯、埔里均規畫今年3月實施，但草屯、埔里因委外管理作業不順，未能如期上路。

其中，草屯路邊停車委外管理收費歷經3次流標，經調整修訂投標內容，上月終於發包，並於近日公告實施路邊暨路外停車場收費管理，說明路邊停車收費範圍、費率及方式。

鎮公所表示，鎮內路邊停車收費車種為小型車，收費範圍以市區街道為主，涵蓋中興路、大成街等路段，約540個停車格。

一般車格收費時間為周一至日上午8時至晚上8時，每小時20元；裝卸貨車格周一至五上午9時至下午5時收費，每30分鐘計費1次，每次30元；停車未滿5分鐘不收費，裝卸貨時間外開放小型車停放，依一般車格收費。

停車格 南投縣 埔里

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