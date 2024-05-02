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南投草屯運動館預計2025年發包工程 OT案先招商

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府擬斥資4億元興建草屯全民運動館，擇定在草屯鎮立體育館後方的植物公園用地興建。圖／南投縣政府提供
南投縣政府擬斥資4億元興建草屯全民運動館，擇定在草屯鎮立體育館後方的植物公園用地興建。圖／南投縣政府提供

南投縣政府擬斥資4億元興建草屯全民運動館，現已完成先期規畫報告審查，將接續辦理徵選建築師規畫設計、進行興建工程相關作業，預計2025年工程發包；而今天辦理OT案招商說明會，吸引10多家廠商參加，縣府樂觀看待招商順利。

縣府指出，草屯是南投第1大鎮，人口逾9萬人，是縣內商業及服務業最興盛地區，而為提供縣民良好的運動空間，規畫興建全民運動館，經了解在地民眾需求，將興建地上三層的場館，並擇定在草屯鎮立體育館後方的植物公園用地興建。

前年啟動可行性評估、先期規及委外評估服務案，去年進行公聽會、民意調查，初步規畫設置新型態健身房、全齡體能訓練場、羽球場、綜合球場、桌球室、攀爬室、射箭場、瑜珈韻律及運動舞蹈教室等設施，預估工程總經費約4億元。

副縣長王瑞德說，南投縣全民運動館建設案，備受縣民關注，縣府正積極規畫推動包括南投市、草屯及埔里等3處場館，其中草屯、南投市已完成先期規畫，將接續辦理徵選建築師規畫設計、進行興建工程相關作業，預計2025年工程發包。

縣府今也在草屯旭光高中辦理第1場「草屯全民運動館OT案招商說明會」，吸引10多家專業營運廠商參加，縣府表示，完成先期規畫後，就進入招商說明會階段，每館至少會舉辦3場說明會，盼公私協力共同打造最優質的運動新場館。

王瑞德則表示，今天的招商說明會吸引不少廠商參與，縣府樂觀看待後續招商可望順利，也希望透過招商說明會結合民間優質營運團隊，打造出友善、平價、安全、舒適、綠能化、專業化的運動空間，同時達到培育在地運動人才與就業機會。

南投縣政府擬斥資4億元興建草屯全民運動館，現已完成先期規畫報告審查，今辦理OT案招商說明會。圖／南投縣政府提供
南投縣政府擬斥資4億元興建草屯全民運動館，現已完成先期規畫報告審查，今辦理OT案招商說明會。圖／南投縣政府提供
南投縣政府擬斥資4億元興建草屯全民運動館，現已完成先期規畫報告審查，預計2025年工程發包。圖／南投縣政府提供
南投縣政府擬斥資4億元興建草屯全民運動館，現已完成先期規畫報告審查，預計2025年工程發包。圖／南投縣政府提供
南投縣政府擬斥資4億元興建草屯全民運動館，擇定在草屯鎮立體育館後方的植物公園用地興建。圖／南投縣政府提供
南投縣政府擬斥資4億元興建草屯全民運動館，擇定在草屯鎮立體育館後方的植物公園用地興建。圖／南投縣政府提供

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