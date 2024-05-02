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彰化首家百貨蓋7年？ 包商：4年完工

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
今年3月底開工的中友百貨彰化店，建照核准執照2031年期限，民眾誤以為還要7年才完工，承包商表示，會在2028年春節前完工。記者劉明岩／攝影
今年3月底開工的中友百貨彰化店，建照核准執照2031年期限，民眾誤以為還要7年才完工，承包商表示，會在2028年春節前完工。記者劉明岩／攝影

深受地方關切的彰化縣第一家百貨公司中友百貨彰化店，歷經波折，今年3月底才正式開工，卻有民眾發現工地告示工期截止是2031年，以為要7年才完工。不過，承包商表示，2031年是建築執照的核准期限，將會2028年農曆春節前完工，大家不用擔心。

中友百貨彰化店的基地位在彰化市旭光西路第二停車場原址，占地2150坪，由縣府與市公所合作以BOT（興建、營運、移轉）開發，由益彰公司投資43億元，將興建興建地下4層、地上21層鋼骨造複合商業及停車場大樓，完成後，將為彰化最高大樓，也是新地標。

不過，中友百貨彰化店工程去年8月14日舉辦盛大動土儀式後，因辦理設計變更，在今年3月底才正式開工，有民眾在網路披露，指工地告示施工期間是2024年3月25日到2031年4月24日，施工竟然要7年，懷疑完工期間還有變數。

承包商表示，施工前已經花了5000多萬元，加上額外進行8000萬元地質改善，都要砸下1.3億元了，若工程做到2031年鐵定賠錢，營造廠不可能讓這種事情發生，工程預計2028年農曆年前完成，約4年施工期。

彰化市長林世賢說，市公所與中友百貨簽約是2026年完工，無論如何中友百貨必須在2027年前開始營運，並要付固定權利金5千萬元給市公所，就算未營運也必須支付，相關權利義務都經過法院公證，彰化市公所受到合約保障。

停車場 林世賢

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