台中83校舍沒使照 綠批帶頭違法

台中市各級學校共333校，市府列管83棟校舍沒有使用執照，議員質疑地震後多校老舊校舍恐有安全問題，也批公家機關遲不補照帶頭違法，例如潭子國中6棟校舍有4棟沒使照，已逾半世紀還在補照，學生就讀意願低落，逢龍年竟逆勢減班。教育局表示，目前使用的教室均通過結構耐震詳評，不是危樓，潭子國中會在2026年優先提報。

台中市議會昨進行教育文化業務質詢，民進黨聯合質詢時，議員陳雅惠指出，市府列管83棟校舍沒有使用執照，國小53棟、國中20棟、高中10棟；議員蕭隆澤、陳俞融等人都指出選區都有老舊校舍安全問題。

議員蕭隆澤說，公家機關不應帶頭違法，像潭子國中6棟校舍有4棟沒使用執照，從他讀國一迄今逾半世紀還沒使照、不合法，並有鋼筋生鏽等問題 ，還招收學生，萬一上課期間發生地震，受災誰要負責？

蕭隆澤指出，縣市合併後，市府說明沒使用執照的公設托兒所，陸續收掉，合併14年了，潭子國中還在申請補照，建物修補又補不出執照來。一所這麼有歷史的學校，淪落到這種地步真的很可憐。逢龍年，潭子國中竟逆勢減班，家長看到這麼老舊的校舍，就讀意願低落。

議員陳俞融要求市府應盤點全市是否有類似潭子國中的老舊校舍，盡速完成相關補照程序，確保所有校舍都符合安全規範。

教育局長蔣偉民表示，老舊校舍重建計畫每3年向中央提報一次，針對潭子國中會在下一次、2026年優先提報；沒有使照的校舍均請結構技師詳評，確認安全才能使用，目前校園內沒有危樓。

潭子國中校長蔡玉玲說，全校6棟校舍有4棟沒使用執照，其中3棟超過50年，校方請結構技師鑑定，建議拆除。

蔡玉玲說，教育局針對修繕及安全頗重視，但家長不斷反映，希望不要再修修補補，不但花錢，且師生擔心安全問題。校方建議，可拆掉4棟重建成1棟，盼2026年申報拆除重建計畫順利，否則校方真的頭痛。