快訊

川普若重返白宮？華爾街日報曝中國大陸已準備2大對策

趁高三學長「丟書」學弟放煙火…師急一腳踢開 成功高中搬校規肇事生恐慘了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣消防局老舊廳舍又處繁忙路口 影響救災救護有遷建必要

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣消防局除廳舍老舊且空間不足外，更位於彰化市交通最繁忙的中山路與中央路口，影響消防車出入，不利於救災救護。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局除廳舍老舊且空間不足外，更位於彰化市交通最繁忙的中山路與中央路口，影響消防車出入，不利於救災救護。記者劉明岩／攝影

彰化縣消防局除廳舍老舊且空間不足外，更位於彰化市交通最繁忙的中山路與中央路口，影響消防車出入，不利於救災救護，縣議員莊陞漢建議縣府另覓用地遷建。消防局表示，目前正由縣府協助，尋覓適當用地。

彰化縣消防局現有廳舍已有30多年歷史，從早年的300多名編制，到目前已近千人，不僅人員增加，更大量添購消防車輛，目前的廳舍不僅老舊，更是不敷使用。消防局人員指出，多年來，消防局積極尋覓適當用地遷建，卻因面積不足、交通不便，以及還有地上物等因素，一直無法如願

彰化縣議員莊陞漢表示，彰化縣消防局編制逐年擴大，但廳舍老舊且空間不足，形同「鳥籠」，而且沒有足夠訓練場域，只能將就在人行道上，而救災救護本是分秒必爭，消防局卻前臨彰化市最繁忙的彰化市中山路與中央路口，常有塞車情形，妨礙消防車及救護車進出，不利於救災救護。

莊陞漢認為，消防局確有另覓用地新建的迫切性，但前提要找到適當的用地，並爭取中央補助經費， 消防局遷建問題即可迎刃而解，也可以納入其他機關；長期而言，彰化縣是全台各縣市唯一沒有「縣政」專區的縣市，縣府有必要做整體規劃，因應彰化縣未來的發展。

縣議員陳銌銌也說，中山路與中央路口車流量大，車輛在等候紅綠燈時常造成塞車，每次看到消防局消防車及救護車出勤時，從車陣中穿出，在路口迴轉，往往為之捏把冷汗。縣府確實有必要尋覓適當土地，供消防局遷建使用，而原址則可以供做其他用途。

彰化縣消防局除廳舍老舊且空間不足外，更位於彰化市交通最繁忙的中山路與中央路口，影響消防車出入，不利於救災救護。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局除廳舍老舊且空間不足外，更位於彰化市交通最繁忙的中山路與中央路口，影響消防車出入，不利於救災救護。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局除廳舍老舊且空間不足外，更位於彰化市交通最繁忙的中山路與中央路口，影響消防車出入，不利於救災救護。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局除廳舍老舊且空間不足外，更位於彰化市交通最繁忙的中山路與中央路口，影響消防車出入，不利於救災救護。記者劉明岩／攝影

塞車 救護車 消防員 議員

延伸閱讀

海上救災國賠案二審敗訴 空勤總隊：持續上訴

獨／已婚大叔台中旗艦摩鐵丟命...同房輕熟女成目擊者

高雄左營店仔頂街暗夜起火 消防隊架梯救出2名嗆傷婦

防災教育向下扎根 桃市議員籲消防局重視特殊生教育

相關新聞

媽祖生到大里振坤宮祝壽 盧秀燕：拜這間才選上市長

今天適逢農曆3月23日媽祖誕辰日，又稱為「媽祖生」。有274年歷史的台中大里振坤宮媽祖廟今舉辦媽祖誕辰祈福賜安活動，遵循...

彰化縣消防局老舊廳舍又處繁忙路口 影響救災救護有遷建必要

彰化縣消防局除廳舍老舊且空間不足外，更位於彰化市交通最繁忙的中山路與中央路口，影響消防車出入，不利於救災救護，縣議員莊陞...

爭取20多年！台中大里最大里逾1萬4千人 活動中心今落成啟用

台中市大里區第一大里瑞城里原活動中心在921地震受損無法使用，導致里民20多年缺乏公共活動空間，在市府與地方民代努力下，...

網熱議台14甲線多1處測速熱點 警證實：半年取締800件

南投仁愛台14甲線清境農場路段設固定測速桿，限速30公里，號稱「連腳踏車都會超速」，但網友討論，該路線18K翠峰段也在拍...

台中文化場館參訪人潮落差千倍 圓滿劇場疫後未回溫

台中市文化局所轄文化場館，參訪人潮落差大，去年台中圖書館最多可達千萬人次，台中文學典藏舘最少只有數千人次，相差千倍。議員...

媽祖誕辰 慈濟宮「豐原媽」遶境起駕 多元陣頭超吸睛

農曆三月二十三日「媽祖生」，豐原慈濟宮歷史悠久，為台中山線主要媽祖信仰廟宇，祝壽大典昨圓滿禮成，今舉行遶境祈安，中午12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。