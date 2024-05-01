彰化縣消防局老舊廳舍又處繁忙路口 影響救災救護有遷建必要

彰化縣消防局除廳舍老舊且空間不足外，更位於彰化市交通最繁忙的中山路與中央路口，影響消防車出入，不利於救災救護，縣議員莊陞漢建議縣府另覓用地遷建。消防局表示，目前正由縣府協助，尋覓適當用地。

彰化縣消防局現有廳舍已有30多年歷史，從早年的300多名編制，到目前已近千人，不僅人員增加，更大量添購消防車輛，目前的廳舍不僅老舊，更是不敷使用。消防局人員指出，多年來，消防局積極尋覓適當用地遷建，卻因面積不足、交通不便，以及還有地上物等因素，一直無法如願

彰化縣議員莊陞漢表示，彰化縣消防局編制逐年擴大，但廳舍老舊且空間不足，形同「鳥籠」，而且沒有足夠訓練場域，只能將就在人行道上，而救災救護本是分秒必爭，消防局卻前臨彰化市最繁忙的彰化市中山路與中央路口，常有塞車情形，妨礙消防車及救護車進出，不利於救災救護。

莊陞漢認為，消防局確有另覓用地新建的迫切性，但前提要找到適當的用地，並爭取中央補助經費， 消防局遷建問題即可迎刃而解，也可以納入其他機關；長期而言，彰化縣是全台各縣市唯一沒有「縣政」專區的縣市，縣府有必要做整體規劃，因應彰化縣未來的發展。