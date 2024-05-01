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爭取20多年！台中大里最大里逾1. 4萬人 活動中心今落成啟用

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大里區瑞城里市民活動中心今落成啟用。圖／台中市政府提供
台中市大里區瑞城里市民活動中心今落成啟用。圖／台中市政府提供

台中市大里區第一大里瑞城里原活動中心在921地震受損無法使用，導致里民20多年缺乏公共活動空間，在市府與地方民代努力下，歷經9次流標，今天落成。市長盧秀燕今出席時表示，感謝各方協力促成，以及瑞和宮鼎力挹注500萬元，完成地方多年心願。

盧秀燕指出，瑞城里是大里區最大的里，人口逾1. 4萬人，她剛上任時，前里長蔡昭奮與現任里長蔡承翰父子帶著里長團隊溝通，爭取興建市民活動中心，但大里人口不斷增加，找地困難，感謝在地議員協助，成功爭取國有財產署同意撥地並支持經費籌編。

瑞城里市民活動中心工程，原預算2500萬，興建3層樓高的瑞城里市民活動中心，但因原物料上漲，無人想投標，前後歷經9次流標，到第10次才順利招標。

民政局長吳世瑋表示，瑞城里位於大里區溪南地區的中心點，工商發達且交通便利，爭取國有土地撥用，最後斥資近5700萬元，興建瑞城里市民活動中心，地上3層，總樓地板面積約315坪，包含禮堂、社區教室、儲藏室等空間。啟用後將提供里民集會、休閒、課程學習及災害避難收容等多功能活動場域，未來持續推展社區化福利服務。

大里區長鄭正忠說，市府推動大里區建設，包含已開工的仁化、仁德里市民聯合活動中心及今日落成的瑞城里市民活動中心。為紓解停車壓力，東榮立體停車場、益民國小活動中心停車場已完工，持續推進立新國中及成功國中活動中心暨停車場興建工程等。

鄭正忠指出，大里區光正段第二期社會住宅正興建中，還有大里公設民營托嬰中心、大里親子館等社福機構成立；另興建大里國民運動中心、草湖防災公園、光榮公園及大元公園等，提供居民休閒遊憩空間。

台中市大里區瑞城里市民活動中心今落成啟用。圖／台中市政府提供
台中市大里區瑞城里市民活動中心今落成啟用。圖／台中市政府提供

停車場 盧秀燕 親子

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