網熱議台14甲線多1處測速熱點 警證實：半年取締800件

南投仁愛台14甲線清境農場路段設固定測速桿，限速30公里，號稱「連腳踏車都會超速」，但網友討論，該路線18K翠峰段也在拍，同樣限速30，引發討論；警方今證實，該路段常設機動測速，近半年來已取締逾800件，呼籲減速慢行。

台14甲線是前往清境、合歡山等地的重要道路，但因位居山區，道路蜿蜒、路幅狹窄、下坡路段多，為免駕駛人因車速過快釀禍，6年前在該路線7.95K處清境農場路段設置固定測速桿，速限30公里，引發討論認為「連腳踏車都會超速」。

但近期有網友討論，除了台14甲線7.95K清境農場附近的固定測速照相桿，台14甲線約18K處翠峰派出所附近也有在拍，同樣限速30公里，但不是測速桿，而是移動式測速照相點，可取締頻率已經多到被納入測照APP的超速警示路段。

對此，仁愛警分局表示，由於台14甲線多數路段陡峭彎曲，下坡時易超速，其中翠峰路段去年發生多起事故，成為轄內的高肇事路段，為此加強取締，常設置機動測速照相，執行勤務期間均有在測照點前按規定設明顯告示牌，取締有據。

警方統計，去年11月至今年4月共取締800多件，其中10件更超速逾40公里，依「道路交通管理處罰條例除」除了可處以1萬2000元至3萬6000元罰鍰，還要吊扣汽、機車牌照6個月；並呼籲用路人注意減速慢行，以策安全也保護荷包。