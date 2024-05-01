大雪山遊樂區紅檜樹冠層 發現瀕危物種撬唇蘭

林業及自然保育署台中分署為記錄樹冠層上的生態與植物，由森林護管員攀升到高40公尺時，在紅檜巨木樹冠層上發現瀕危物種台灣原生中小型蘭花撬唇蘭，讓調查人員驚喜不已。

林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿說明，所轄的大雪山國家森林遊樂區植物資源豐富，位屬中高海拔霧林帶，豐沛水氣造就豐富附生植物世界，為了記錄樹冠層上的生態與植物，由森林護管員攀升至40公尺高度，透過攀樹方式揭開紅檜巨木樹冠層上的面紗。

台中分署指出，撬唇蘭是台灣原生蘭花，花色為白色略帶粉紅斑，花徑約3到4公分，屬於國際自然保護聯盟（IUCN）保育等級的瀕危物種，生長於台灣中高海拔山區1500到2200公尺，花期在春季，潔白無瑕的美麗身影令人難忘。

大雪山國家森林遊樂區位於海拔1800到2996公尺之間，其中1800到2500公尺的高度被稱為霧林帶，森林浴步道中優美的檜木林相是到訪遊客最愛的景點。這次調查的紅檜樹高約50公尺，就像大樹公寓一樣，是許多生物的棲地。

台中分署表示，工作人員使用攀樹裝備攀升至40公尺樹冠層上時，調查記錄到許多附生植物，包括撬唇蘭、豆蘭屬植物、書帶蕨屬植物、瓦葦屬植物等。同時也記錄到飛鼠的排遺以及樹幹上飛鼠的窩，窩裡面鋪滿了紅檜的枝葉，工作人員直呼這也太香了，樹上的世界真是精彩、熱鬧萬分。

林業保育署台中分署指出，附生植物因為沒有穩固的根系，容易受到自然或人為的擾動而掉落地面，所以請大家觀察時，記得不要用手去採摘，讓這些附生植物好好生存在山林中，才有美麗的森林。