台中文化場館參訪人潮落差千倍 圓滿劇場疫後未回溫

台中市文化局所轄文化場館，參訪人潮落差大，去年台中圖書館最多可達千萬人次，台中文學典藏舘最少只有數千人次，相差千倍。議員朱暖英要求文化局應精進經營策略。文化局表示，部分場地的空間限制人潮，會了解改善。

朱暖英議員說，文化局統計112年文化局所屬的22個藝文場館裡，市立圖書館一年可吸引1080萬8143人次造訪，台中文學館作家典藏館，去年參訪只7千多人。但令人不解的是，作家典藏館位在一中街旁鬧區，但兩個藝文場館參訪人次，一年時間累積下來卻差距1461倍。

文化局說明，台中作家典藏館位在精武圖書館四樓的單一展間，庫房外也附有展示空間，每年均舉辦典藏作家主題特展及推廣活動。

朱暖英指出，南屯區圓滿戶外劇場在前市長胡志強任內最高有668萬人次，最低的啟用年也有10萬人次。林佳龍時期，最高24萬5千人次，最少有8萬人次。盧秀燕任內最高有21萬2千人次，最低2萬8千人次。

2000年時，圓滿戶外劇場曾達到600萬人次，盧團隊執政5年，圓滿劇場的經營卻越顯落沒。

文化局表示，圓滿劇場因去年歲修和疫情衝擊，且劇場周邊住宅多，影響廠商辦售票活動的意願，人潮數變少。

朱暖英認為，其他五都想方設法運用文化產業的活化，帶動經濟產值。高雄文化局去年3月，從BLACKPINK演唱會開始引發話題，一整年度辦了117場演唱會，有五月天、伍佰、盧廣仲…等知名團體帶來139萬人潮，創造超過45億產值，值得市府參考。