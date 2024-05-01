快訊

貴婦奈奈公公涉詐欺逃亡加拿大 調查局證實願返台說明

詹雅雯遭猥褻半年兇手發聲道歉？ 經紀人澄清：並非當事人

台中文化場館參訪人潮落差千倍 圓滿劇場疫後未回溫

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員朱暖英指出場館在不同時期參訪人潮落差大，要求市府精進文化策略。記者陳秋雲／攝影
台中市議員朱暖英指出場館在不同時期參訪人潮落差大，要求市府精進文化策略。記者陳秋雲／攝影

台中市文化局所轄文化場館，參訪人潮落差大，去年台中圖書館最多可達千萬人次，台中文學典藏舘最少只有數千人次，相差千倍。議員朱暖英要求文化局應精進經營策略。文化局表示，部分場地的空間限制人潮，會了解改善。

朱暖英議員說，文化局統計112年文化局所屬的22個藝文場館裡，市立圖書館一年可吸引1080萬8143人次造訪，台中文學館作家典藏館，去年參訪只7千多人。但令人不解的是，作家典藏館位在一中街旁鬧區，但兩個藝文場館參訪人次，一年時間累積下來卻差距1461倍。

文化局說明，台中作家典藏館位在精武圖書館四樓的單一展間，庫房外也附有展示空間，每年均舉辦典藏作家主題特展及推廣活動。

朱暖英指出，南屯區圓滿戶外劇場在前市長胡志強任內最高有668萬人次，最低的啟用年也有10萬人次。林佳龍時期，最高24萬5千人次，最少有8萬人次。盧秀燕任內最高有21萬2千人次，最低2萬8千人次。

2000年時，圓滿戶外劇場曾達到600萬人次，盧團隊執政5年，圓滿劇場的經營卻越顯落沒。

文化局表示，圓滿劇場因去年歲修和疫情衝擊，且劇場周邊住宅多，影響廠商辦售票活動的意願，人潮數變少。

朱暖英認為，其他五都想方設法運用文化產業的活化，帶動經濟產值。高雄文化局去年3月，從BLACKPINK演唱會開始引發話題，一整年度辦了117場演唱會，有五月天、伍佰、盧廣仲…等知名團體帶來139萬人潮，創造超過45億產值，值得市府參考。

延伸閱讀

嘉義縣18鄉鎮圖書館改造升級 東石鄉立圖書館率先完工

歡慶台北建城140周年 活動由北門光雕秀揭開序幕

台南該是什麼樣子？ 南市文化局邀民共建重塑城市品牌

周東彥XR作品入圍坎城影展 角逐沉浸式競賽大獎

相關新聞

台中文化場館參訪人潮落差千倍 圓滿劇場疫後未回溫

台中市文化局所轄文化場館，參訪人潮落差大，去年台中圖書館最多可達千萬人次，台中文學典藏舘最少只有數千人次，相差千倍。議員...

媽祖誕辰 慈濟宮「豐原媽」遶境起駕 多元陣頭超吸睛

農曆三月二十三日「媽祖生」，豐原慈濟宮歷史悠久，為台中山線主要媽祖信仰廟宇，祝壽大典昨圓滿禮成，今舉行遶境祈安，中午12...

中友百貨彰化店要7年才完工？ 包商：2028年農曆新年前如期完成

深受地方關切的彰化縣第一家百貨公司中友百貨彰化店，歷經波折，今年3月底才正式開工，預定2028年農曆新年前完工，工期4年...

春雨來！ 霧社水庫進補回升 1數據卻驟變恐敲喪鐘

南投仁愛霧社水庫先前水情嚴峻，近期幾波春雨挹注，蓄水率回升至52.67%，但該水庫上個月更新基本數據，其有效容量跌破30...

尋親10年不知大哥住隔壁鄉鎮 竹山戶所與警方促兄妹團圓

83年次的林小姐，在1歲大時因家庭因素被送領養，養父臨終前告知她親生父母及兄弟姐妹的故事，讓她從20歲就開始找自己的生母...

台積電擴廠帶來台中人口 議員：盼國小增設公幼

台中市西屯區溪西地區人口增加，市議員張廖乃綸要求教育局儘速規畫「文中42」設校，另在永安國小增設公幼，讓孩子就近就學。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。