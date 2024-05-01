媽祖誕辰 慈濟宮「豐原媽」遶境起駕 多元陣頭超吸睛

農曆三月二十三日「媽祖生」，豐原慈濟宮歷史悠久，為台中山線主要媽祖信仰廟宇，祝壽大典昨圓滿禮成，今舉行遶境祈安，中午12時30分，在各陣頭分別參拜完，三聲起馬炮響後，「豐原媽」正式起駕，繞行豐原市區，護佑地方平安。

台中豐原慈濟宮建廟3百年，將於今年11月舉行百年大醮，已分三年時間，分次下鄉繞境豐原全境36里；今農曆三月二十三日「媽祖生」，廟方每年皆會舉行遶境，盼媽祖護佑地方，適逢五一勞動節休假，一早9時許，慈濟宮就湧入大批信眾參拜，為媽祖祝壽，廟埕持續聚集人潮，媽祖鑾轎於12時30分正式起駕，預計晚間6時回宮安座。