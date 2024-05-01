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中友百貨彰化店要7年才完工？ 包商：2028年農曆新年前如期完成

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今年三月底開工的中友百貨彰化店工程，有民眾發現工地告示工期截止是2031年，以為還要7年，質疑還有變數。但承包商表示，2031年是建築執照的核准期限，將會如期完工。記者劉明岩／攝影
今年三月底開工的中友百貨彰化店工程，有民眾發現工地告示工期截止是2031年，以為還要7年，質疑還有變數。但承包商表示，2031年是建築執照的核准期限，將會如期完工。記者劉明岩／攝影

深受地方關切的彰化縣第一家百貨公司中友百貨彰化店，歷經波折，今年3月底才正式開工，預定2028年農曆新年前完工，工期4年。不過，卻有民眾發現工地告示工期截止是2031年，以為還要7年，質疑還有變數。不過，市長林世賢與承包商都表示，2031年是建築執照的核准期限，將會如期完工，大家不用擔心。

中友百貨彰化店的基地位在彰化市旭光西路第二停車場原址，占地2150坪，由縣府與市公所合作以BOT（興建、營運、移轉）開發，由益彰公司投資43億元，將興建興建地下4層、地上21層鋼骨造複合商業及停車場大樓，完成後，將為彰化最高大樓，也是新地標。

不過，中友百貨彰化店工程去年8月14日舉辦盛大動土儀式後，一直未開工，地方擔心中途撤案，但中友百貨及市公所均澄清，實際是辦理設計變更，已在今年3月底前開工。沒想到最近又有民眾在網路披露，指工地告示的施工期間是2024年3月25日到2031年4月24日，施工竟然要7年，懷疑完工期間還有變數。

對此，承包商今天表示，施工告示縣府核准施工時間，是法定給予廠商最後完工的期限，合法永續經營的營造廠，不可能在核准的最後期限才完成。

承包商表示，施工前已經花了5000多萬元，加上額外進行8000萬元地質改善，都要砸下1.3億元了，若工程做到2031年鐵定賠錢，營造廠不可能讓這種事情發生，工程預計2028年農曆年前完成，約4年施工期。

彰化市長林世賢也表示，任何建照縣府核准都有一個有效期限，中友百貨彰化店的建照有效期限到2031年，如果未在期限前完成，必須重新申請建造展延。

林世賢說，市公所與中友百貨簽約是2026年完工，無論如何中友百貨必須在2027年前，就必須開始營運，要付固定權利金5000萬給彰化市公所，就算未營運也必須支付5000萬權利金，相關權利義務都經過法院公證，彰化市公所受到合約保障。

由益彰公司投資43億元規劃的中友百貨彰化店，將興建地下4層、地上21層鋼骨造複合商業及停車場大樓，包商預定2028年農曆新年前完工。圖／中友百貨提供
由益彰公司投資43億元規劃的中友百貨彰化店，將興建地下4層、地上21層鋼骨造複合商業及停車場大樓，包商預定2028年農曆新年前完工。圖／中友百貨提供
今年三月底開工的中友百貨彰化店工程，有民眾發現工地告示工期截止是2031年，以為還要7年，質疑還有變數。但承包商表示，2031年是建築執照的核准期限，將會如期完工。記者劉明岩／攝影
今年三月底開工的中友百貨彰化店工程，有民眾發現工地告示工期截止是2031年，以為還要7年，質疑還有變數。但承包商表示，2031年是建築執照的核准期限，將會如期完工。記者劉明岩／攝影
由益彰公司投資43億元規劃的中友百貨彰化店，將興建地下4層、地上21層鋼骨造複合商業及停車場大樓，包商預定預定2028年農曆新年前完工。圖／中友百貨提供
由益彰公司投資43億元規劃的中友百貨彰化店，將興建地下4層、地上21層鋼骨造複合商業及停車場大樓，包商預定預定2028年農曆新年前完工。圖／中友百貨提供
今年三月底開工的中友百貨彰化店工程，有民眾發現工地告示工期截止是2031年，以為還要7年，質疑還有變數。但承包商表示，2031年是建築執照的核准期限，將會如期完工。記者劉明岩／攝影
今年三月底開工的中友百貨彰化店工程，有民眾發現工地告示工期截止是2031年，以為還要7年，質疑還有變數。但承包商表示，2031年是建築執照的核准期限，將會如期完工。記者劉明岩／攝影

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