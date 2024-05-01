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台積電擴廠帶來台中人口 議員：盼國小增設公幼

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員張廖乃綸指出，雖少子化，但公幼需求各區仍不同，要求滾動檢討。記者陳秋雲／攝影
市議員張廖乃綸指出，雖少子化，但公幼需求各區仍不同，要求滾動檢討。記者陳秋雲／攝影

台中市西屯區溪西地區人口增加，市議員張廖乃綸要求教育局儘速規畫「文中42」設校，另在永安國小增設公幼，讓孩子就近就學。

議員張廖乃綸表示，少子化趨勢，但公幼量能的配置還是需要考量不同區域、不同需求而定，不能因部分地區公幼沒滿招，就減少整體公幼量能。

她以西屯區溪西地區為例，中科園區開發、台積電擴廠、國安一期國宅即將完工等因素，人口持續增加，但在地有2、3家幼兒園結束營運，年輕家長不斷陳情，希望永安國小設置公幼，讓孩子就近就讀。

教育局長蔣偉民表示，教育局會持續檢討，針對公幼供過於求的地區先將3-5歲班改為2歲專班，對於人口數大量成長、公幼需求量大的地區則會再加強增設。

另永安國小初步會勘校舍不足，副市長鄭照新強調，對於公幼不足的地區，市府相關單位會進一步評估。

張廖乃綸指出，溪西地區人口持續增加，不僅公幼不足，福科國中招生也年年爆滿，雖新建12間教室，但還是不夠，教育局應儘速規畫在文中42用地設立新學校。她請副市長鄭照新統籌教育局與地政局，儘速解決土地爭議，推動設校。

蔣偉民表示，文中42還有重劃土地紛爭，教育局會與地政局溝通解決，並掌握相關規畫期程。

台中市長盧秀燕上任後推「公幼倍增」計畫，公共化教保服務採辦理公立幼兒園或非營利幼兒園雙軌並行方式進行，108學年度至111學年度累計增設214班，增招5599人，公幼倍增計畫完成度達119%。

今年度公立及非營利幼兒園增設28班，113學年度預計再增設26班，增收600多人。幼兒園2歲專班需求高，市府推出「公幼再加量」，協助幼托銜接。112學年度公、私幼分別增設37班及72班。

教育局在公共化幼兒園方面，除透過開園設班、原園增班及原園轉型等方式增加2歲專班外，鼓勵私立幼兒園增加2歲專班，先前規畫從112學年度至115學年度公私協力預計可增設至少達200班。

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