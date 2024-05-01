強降雨後再新添2處落石 中橫便道今將全線封閉
花蓮強震後，中橫便道通行命運多舛，谷關工務段多次辛勞搶通，卻又受餘震、鋒面雨勢影響，中橫便道今再新添兩處落石坍方處，谷關工務段表示，今將全線封閉不開放，明天班次開放與否，需再視路況、天候決定，並透過地方line群組向大梨山地區用路人告知。
谷關工務段指出，台中昨降下強陣雨，直至今早8時仍有降雨，現在雖已放晴，但22.1公里、19.8公里處仍有落石，目前已清除完畢；昨早發現的17.8公里處，長約40公尺，崩坍土石量約1400立方公尺的坍方落石，因坍方面積、落石塊大，清除有難度，目前仍在積極搶通中，故今天便道班次皆取消開放。
花蓮0403強震後，中橫便道落石狀況多，駕駛多基於安全考量，加上現在非水果、蔬菜主要產季，通行車數大量減少，僅有過往1至2成，至今距強震將滿1個月，但卻遇鋒面大雨，梨山居民多改宜蘭、南投等區域下山。
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