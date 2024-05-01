快訊

勞動節報喜！第1季新制勞退大賺3,331億元 平均每位勞工分紅2.6萬元

蘋果入社測驗？畫一條線讓「123=4」算式成立 網友直呼有夠難

8成女性愛愛好被動？研究曝最無效也最NG的避孕行為「就是它」

強降雨後再新添2處落石 中橫便道今將全線封閉

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中橫便道17.8公里處昨發現大面積土石坍方，因清除有難度，加上昨大雨又新添兩處坍方，谷關工務段今持續搶通中，全線封閉中。圖／谷關工務段提供
中橫便道17.8公里處昨發現大面積土石坍方，因清除有難度，加上昨大雨又新添兩處坍方，谷關工務段今持續搶通中，全線封閉中。圖／谷關工務段提供

花蓮強震後，中橫便道通行命運多舛，谷關工務段多次辛勞搶通，卻又受餘震、鋒面雨勢影響，中橫便道今再新添兩處落石坍方處，谷關工務段表示，今將全線封閉不開放，明天班次開放與否，需再視路況、天候決定，並透過地方line群組向大梨山地區用路人告知。

谷關工務段指出，台中昨降下強陣雨，直至今早8時仍有降雨，現在雖已放晴，但22.1公里、19.8公里處仍有落石，目前已清除完畢；昨早發現的17.8公里處，長約40公尺，崩坍土石量約1400立方公尺的坍方落石，因坍方面積、落石塊大，清除有難度，目前仍在積極搶通中，故今天便道班次皆取消開放。

花蓮0403強震後，中橫便道落石狀況多，駕駛多基於安全考量，加上現在非水果、蔬菜主要產季，通行車數大量減少，僅有過往1至2成，至今距強震將滿1個月，但卻遇鋒面大雨，梨山居民多改宜蘭、南投等區域下山。

延伸閱讀

地震增62處新生崩塌威脅鐵公路 台鐵規畫50公尺明隧道

強降雨襲台中…婦突遭風吹工地鐵片砸中骨折 都發局開罰廠商

影／飛石噴飛！中橫流芳橋路段落石擴大 最快明天傍晚開放通行

台中和平昨發生規模3.8地震 中橫便道再現大面積坍方

相關新聞

后里馬場競技場鬆軟 賽事喊停

台中后里馬場歷史悠久，近日有馬主爆料指競技場土質鬆軟，導致馬匹受傷，並目擊競技場挖出大量營建廢棄物，中華民國馬術協會理事...

強降雨後再新添2處落石 中橫便道今將全線封閉

花蓮強震後，中橫便道通行命運多舛，谷關工務段多次辛勞搶通，卻又受餘震、鋒面雨勢影響，中橫便道今再新添兩處落石坍方處，谷關...

餘震千餘次 議員批潭子國中使用半世紀還沒執照怎安心

民進黨台中市議員聯合質詢，要求市府重視老舊校舍問題，一個多月來大小地震與餘震破千次，議員蕭隆澤說，以潭子國中英才樓為例，...

市定古蹟后里區公所牆面裂縫修補 公所：與三次大地震無關

台中市后里區公所目前辦公廳舍是90年前的內埔庄役場，被列為市定古蹟，歷經墩仔腳、921和今年發生的403花蓮大地震仍屹立...

台灣最美風景在這裡 婦車禍倒地 路人撐傘遮陽、白衣天使即刻救援

台中羅姓婦人日前騎機車行駛烏日區信義街時，因路邊臨停轎車紀姓駕駛突開車門撞上，倒地不起。當時在附近的警方、中醫診所護理師...

五一勞動節一假多制、彰縣府約3成可休 有人建議舉國休假

今天是五一勞動節，彰化縣政府內約1500名員工，適用勞動基準法規定的勞工身分者約430人，比例近3成可以休假，辦公廳舍比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。