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餘震千餘次 議員批潭子國中使用半世紀還沒執照怎安心

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳俞融（左起）、蕭隆澤與陳雅惠要求正視老舊校舍安全問題，教育局表示均經結構耐震詳評，沒有危險。記者陳秋雲／攝影
台中市議員陳俞融（左起）、蕭隆澤與陳雅惠要求正視老舊校舍安全問題，教育局表示均經結構耐震詳評，沒有危險。記者陳秋雲／攝影

民進黨台中市議員聯合質詢，要求市府重視老舊校舍問題，一個多月來大小地震與餘震破千次，議員蕭隆澤說，以潭子國中英才樓為例，有鋼筋生鏽等問題，且60年前的建物到現在還沒有使用執照、也沒有補照，地震頻繁，不少家長天天擔心。教育局長蔣偉民說，老舊校舍計畫以三年提報一次，目前使用的教室均通過結構耐震詳評，不是危樓。

台中市議會今進行教育文化業務質詢，議員陳雅惠指出，市立各級學校共333校，市府列管83棟校舍沒有使用執照，國小53棟、國中20棟、高中10棟。議員蕭隆澤、陳俞融等人都指出選區都有老舊校舍安全問題。

議員蕭隆澤說，公家機關不應頭帶頭違法，他說，潭子國中6棟校舍有4棟沒使用執照，太離譜了，從他讀國一到現在，逾半世紀了還沒使用執照、沒有合法的建築物，還招收學生，萬一上課期間發生地震，受災誰要負責？

蕭隆澤指出，縣市合併後市府說明沒使用執照的公設托兒所，陸續收掉了，合併14年了，潭子國中還在申請補照，建物修修補又補不出執照來。一所這麼有歷史的學校，淪落到這種地步真的很可憐。逢龍年，潭子國中竟逆勢減班，家長看到這麼老舊的校舍，就讀意願低落。

議員陳俞融要求市府應盤點全市是否有類似潭子國中的老舊校舍，儘速完成相關補照程序，確保所有校舍都符合安全規範。

教育局長蔣偉民說，老舊校舍重計畫每3年向中央提報一次，針對潭子國中會在下一次、2026年優先提報。另沒有使照的校舍，均請結構技師詳評，沒有問題才能使用，目前校園沒有危樓。

台中市潭子國小英才樓啟用半世紀，校舍老舊，加上地震頻繁，師生安全令人擔憂。圖／蕭隆澤提供
台中市潭子國小英才樓啟用半世紀，校舍老舊，加上地震頻繁，師生安全令人擔憂。圖／蕭隆澤提供

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