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五一勞動節一假多制、彰縣府約3成可休 有人建議舉國休假

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今天是五一勞動節，彰化縣政府約有3成人力適用勞基法可以休假，加上洽公民眾減少，顯得冷清許多。記者劉明岩／攝影
今天是五一勞動節，彰化縣政府約有3成人力適用勞基法可以休假，加上洽公民眾減少，顯得冷清許多。記者劉明岩／攝影

今天是五一勞動節，彰化縣政府內約1500名員工，適用勞動基準法規定的勞工身分者約430人，比例近3成可以休假，辦公廳舍比平時空蕩許多，縣府人事處表示，部分臨時人員基於業務需要仍選擇上班，事後再補班，業務大致不受到影響。有公教人員認為，為避免「一假多制」亂象，建議勞動節應舉國休假。

彰化縣政府勞工處表示，勞動節是依勞動基準法規定的應放假日，凡適用勞動基準法的勞工，雇主應依法給假並給薪，雇主若請勞工當日上班，依法應加倍發給工資。如遇到勞工的例假或休息日，應依勞動基準法施行細則，另協商擇日補假。

勞工處表示，勞工或雇主如有調移該國定假日至其他工作日實施的必要，應透過事先協商，並事先公布調整後的休假，且經勞工同意才可實施。

彰化縣政府內正式及非正式員工約1500人，其中適用勞基法規定的臨時人員、工友、司機等約430人，依法可休假，比例占約3成，加上民營機構未上班，因此今天前來縣府洽公人數也相對減少，府內顯得冷清許多。不過，縣府人事處長高上富表示，仍有部分臨時人員基於業務需要，仍選擇上班，事後再補班，大致不影響業務推動。

不過，有民眾認為，「五一勞動節」全國民間工商業受雇者都放假，但軍、公、教及學校教職員都得上班，學生也得上學，家長放假還需操煩子女接送與課後相關事宜，覺得勞動節休假「為德不卒」。

縣府一名公務員指出，五一勞動節應改為全國放假一日，才能避免「一假多制」的亂象，如果臨時人員堅持休假，那麼縣府沒人送公文、公務車沒人開，活動也無法辦，縣府業務可能因此停擺。

以前在公共政策網路參與平台就有人提案，勞動節應改為全國放假一日，讓全國勞動者都能一起放假，但並沒有通過。最近有立委提出質詢，行政院長陳建仁表示，政府會考慮五一勞動節改做全國一致的休假日，但目前全國總放假日是115日到116日，已完全占滿，勞動節若要全國一致性放假，需要再行研議調整。

今天是五一勞動節，彰化縣政府約有3成人力適用勞基法可以休假，加上洽公民眾減少，顯得冷清許多。記者劉明岩／攝影
今天是五一勞動節，彰化縣政府約有3成人力適用勞基法可以休假，加上洽公民眾減少，顯得冷清許多。記者劉明岩／攝影

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