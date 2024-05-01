龍井地政所大小仙書畫聯展 有噴飯酒色賦、防疫點滴畫

台中縣政府農業局前局長趙令熙、漢翔公司IDF前專案經理張憲中連襟，即日起到8月31日在台中市龍井地政事務所文創迴廊舉辦聯大小仙（連襟台語）書畫聯展，趙令熙書法作品「酒色賦」令人噴飯；張憲中畫出疫情期防疫點滴等10幅生活故事，有靜、有禪、灰諧中有淚水。

地政局長吳存金表示，地政事務所是民眾洽公場域，為了在辦公環境注入人文氛圍，龍井地政事務所善用走廊、梯間規畫「文創迴廊」，舒緩洽公民眾緊崩的身心。

龍井地政事務所主任許世強說，龍井地政事務為台中市編制員額最小的地政事務所，但秉持「龍是為您，井正用心（台語）」服務民眾，特邀趙令熙、張憲中聯展，張憲中融入時事及個人生活故事，畫作色彩繽紛，令人莞爾，趙令熙書法作品意韻十足，作品「心經」安定人心，作品「酒色賦」令人噴飯。

趙令熙退休後回東勢老家以有機栽種橘子，成為「橘長」，陪伴年過90的趙父過著晴耕雨讀生活；拜在書法家程代勒門下，筆觸蒼勁有力，此次展出作品有靜、有禪、有灰諧值得細細品味。