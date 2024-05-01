聽新聞
test
0:00 / 0:00
龍井地政所大小仙書畫聯展 有噴飯酒色賦、防疫點滴畫
台中縣政府農業局前局長趙令熙、漢翔公司IDF前專案經理張憲中連襟，即日起到8月31日在台中市龍井地政事務所文創迴廊舉辦聯大小仙（連襟台語）書畫聯展，趙令熙書法作品「酒色賦」令人噴飯；張憲中畫出疫情期防疫點滴等10幅生活故事，有靜、有禪、灰諧中有淚水。
地政局長吳存金表示，地政事務所是民眾洽公場域，為了在辦公環境注入人文氛圍，龍井地政事務所善用走廊、梯間規畫「文創迴廊」，舒緩洽公民眾緊崩的身心。
龍井地政事務所主任許世強說，龍井地政事務為台中市編制員額最小的地政事務所，但秉持「龍是為您，井正用心（台語）」服務民眾，特邀趙令熙、張憲中聯展，張憲中融入時事及個人生活故事，畫作色彩繽紛，令人莞爾，趙令熙書法作品意韻十足，作品「心經」安定人心，作品「酒色賦」令人噴飯。
趙令熙退休後回東勢老家以有機栽種橘子，成為「橘長」，陪伴年過90的趙父過著晴耕雨讀生活；拜在書法家程代勒門下，筆觸蒼勁有力，此次展出作品有靜、有禪、有灰諧值得細細品味。
張憲中為專案管理企業講師，此次展出10幅生活小故事，從日據時代跨越到疫情前後，疫情期間到小兒子入住的防疫旅館樓下，冒冷風舉海報歡迎小兒子回國，隔年需自我隔離，大兒子、媳婦彷彿是從天而降的天使，載運補給品給「嗷待哺」的他，兼具趣味與深義，貼近生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言