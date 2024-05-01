快訊

NBA季後賽／馬克西46分加2神仙球續命 76人OT險勝尼克拒絕淘汰

高教吃大鍋飯曾禁用頂大兩字 董事會治理如何走向興利？

今天媽祖生！祭祀攻略一次看 記得供桌旁不能有「這東西」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龍井地政所大小仙書畫聯展 有噴飯酒色賦、防疫點滴畫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
張憲中作品畫出疫情期間到小兒子入住的防疫旅館樓下，冒著冷風，舉海報歡迎小兒子回國。圖／張憲中提供
張憲中作品畫出疫情期間到小兒子入住的防疫旅館樓下，冒著冷風，舉海報歡迎小兒子回國。圖／張憲中提供

台中縣政府農業局前局長趙令熙、漢翔公司IDF前專案經理張憲中連襟，即日起到8月31日在台中市龍井地政事務所文創迴廊舉辦聯大小仙（連襟台語）書畫聯展，趙令熙書法作品「酒色賦」令人噴飯；張憲中畫出疫情期防疫點滴等10幅生活故事，有靜、有禪、灰諧中有淚水。

地政局長吳存金表示，地政事務所是民眾洽公場域，為了在辦公環境注入人文氛圍，龍井地政事務所善用走廊、梯間規畫「文創迴廊」，舒緩洽公民眾緊崩的身心。

龍井地政事務所主任許世強說，龍井地政事務為台中市編制員額最小的地政事務所，但秉持「龍是為您，井正用心（台語）」服務民眾，特邀趙令熙、張憲中聯展，張憲中融入時事及個人生活故事，畫作色彩繽紛，令人莞爾，趙令熙書法作品意韻十足，作品「心經」安定人心，作品「酒色賦」令人噴飯。

趙令熙退休後回東勢老家以有機栽種橘子，成為「橘長」，陪伴年過90的趙父過著晴耕雨讀生活；拜在書法家程代勒門下，筆觸蒼勁有力，此次展出作品有靜、有禪、有灰諧值得細細品味。

張憲中為專案管理企業講師，此次展出10幅生活小故事，從日據時代跨越到疫情前後，疫情期間到小兒子入住的防疫旅館樓下，冒冷風舉海報歡迎小兒子回國，隔年需自我隔離，大兒子、媳婦彷彿是從天而降的天使，載運補給品給「嗷待哺」的他，兼具趣味與深義，貼近生活。

台中市龍井地政事務所文創迴廊即日起舉辦趙令熙（左）、張憲中（中）大小仙（連襟台語）書畫聯展。圖／龍井地政所提供
台中市龍井地政事務所文創迴廊即日起舉辦趙令熙（左）、張憲中（中）大小仙（連襟台語）書畫聯展。圖／龍井地政所提供
張憲中作品畫出疫情期間自我隔離，大兒子、媳婦載運美食補給品，兼具趣味與深義，貼近生活。圖／張憲中提供
張憲中作品畫出疫情期間自我隔離，大兒子、媳婦載運美食補給品，兼具趣味與深義，貼近生活。圖／張憲中提供

延伸閱讀

活化大里杙！全國首例中市15期市地重劃開發創造3贏

台中龍井田中里巡邏車遭撞毀損 中市府補助添購新車

漫遊龍井希臘風情

中興大學44年舊獸醫大樓不敷使用 斥資近6億原地重建

相關新聞

后里馬場競技場鬆軟 賽事喊停

台中后里馬場歷史悠久，近日有馬主爆料指競技場土質鬆軟，導致馬匹受傷，並目擊競技場挖出大量營建廢棄物，中華民國馬術協會理事...

五一勞動節一假多制、彰縣府約3成可休 有人建議舉國休假

今天是五一勞動節，彰化縣政府內約1500名員工，適用勞動基準法規定的勞工身分者約430人，比例近3成可以休假，辦公廳舍比...

龍井地政所大小仙書畫聯展 有噴飯酒色賦、防疫點滴畫

台中縣政府農業局前局長趙令熙、漢翔公司IDF前專案經理張憲中連襟，即日起到8月31日在台中市龍井地政事務所文創迴廊舉辦聯...

搶親子遊商機 中市飯店打造「兒童賽車場」吸客

看好親子旅遊商機，雀客國際酒店集團旗下的宜蘭童媽吉親子飯店衍生的童遊品牌「童媽吉樂園MAGI LAND」台中館近期開幕，...

彰市續推火葬場 延和里民將抗爭

彰化市公所規劃在市立大埔殯儀館後方，以「彰化藝術生命園區」名義興建火葬場，去年五月向市代會提案，遭附近民眾抗爭後，自行撤...

持剪刀恐嚇幼生 教保員遭重懲

台中市大里區私立幼兒園4月中發生教保員拿剪刀恐嚇幼生等虐童案，6名幼生受害。教育局完成調查，祭出重罰，教保員遭管制4年不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。