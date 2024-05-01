彰市續推火葬場 延和里民將抗爭

彰化市公所規劃在市立大埔殯儀館後方，以「彰化藝術生命園區」名義興建火葬場，去年五月向市代會提案，遭附近民眾抗爭後，自行撤案。事隔一年，市長林世賢昨天證實，經民意調查有7成民眾支持，市公所決定在近日召開的臨時會重新提案；在地延和里長王勝和說，將發動居民前往市公所及市代會抗爭。

彰化市公所去年5月向市代會提出「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」1400萬元追加預算案，遭多數市民代表及里民反對，自行撤案，市公所原擬在去年11月的定期會再度提案，卻在說明會中，再遭附近延和里、延平里及花壇鄉白沙村近千居民反對，連同為民進黨籍的立委黃秀芳也表態反對，市公所才未提案。

市代會正召開定期大會，接著再召開的臨時會，市公所決定再行提案。林世賢表示，市公所除與地方溝通外，並製作民意調查獲7成市民支持興建火葬場案，如果獲市代會審議通過，並通過環評，即會向中央及縣府爭取補助，正式啟動。

林世賢說，設立「彰化藝術生命園區」是對的事，一定要做，他並強調，火葬設施絕對沒有汙染，也會做好交通動線規劃，設有專用道出入，解決彰化人迢迢將亡者送往他縣市火葬的不便問題，且園區將委請大師設計，將來反而會形成地標及觀光景點，為地方帶來收益。

延和里長王勝和說，市公所在說明會後，即未再與地方溝通，所謂7成民意支持，根本沒有依據。王勝和強調，他不反對興建火葬場，但大埔地區人口稠密，不適合興建火葬場，所衍生空汙、噪音、交通等問題難以克服。在地居民除了會到市公所抗爭外，也會動員到市代會旁聽監督，要求市代會否決火葬案，持續抗爭到底。