百年后里馬場 發展親民式馬術拚振興

台中后里馬場可追溯至日治時代，當時是軍用馬場，1997年轉為觀光馬場，台中升格直轄市後，后里馬場歷經台中花博、台灣燈會，馬場與周邊卻逐漸沒落。盧市府委外經營，但前任業者遭批不專業，台中審計處點名檢討。2021年再委外，現任業者砸重金整修競技場，地方人期待后里馬場翻身，重振雄風。

后里馬場占地約14公頃，日治時期台灣唯一的軍用馬場，1997年轉型為觀光馬場，交由地方政府經營，成為全唯一公辦公營的馬場，馬舍等部分建築在2016年被指定為台中市定古蹟，大型馬術比賽都在此舉行，成為馬術重鎮，后里也因馬場聞名。

后里馬場在百年前是軍用性質，後轉型為觀光型態的知名景點，中部人的共同記憶；相較私人馬場的高消費，后里馬場價格親民，騎馬不再高不可攀。

因馬匹飼養成本高，早年每匹每月約花費3萬元，縣市政府負擔不小。然而平日遊客寥寥可數，根本入不敷出，市政府最後只好委由民間經營。

2018台灣花卉博覽會在后里馬場盛大開幕，前市長胡志強、林佳龍任內斥資整建，要讓馬場脫胎換骨。2020台灣燈會結束，盧秀燕市府改採委外經營，開園近2年來，遇到疫情，馬場營運不佳、9匹馬死亡，還被審計處檢討。

市府疫情後再度委外，業者引進15匹新馬，包含名貴的西班牙安達盧西亞純種馬，受訓完畢後，將提供馬術表演、比賽競技等項目，也邀請馬術社團舉辦表演、全國馬術障礙超越錦標賽吸引遊客。

觀旅局說明，台灣休閒運動科技公司發展「親民式」的馬術為目標，將馬場的古蹟，包含日據時代的場本部、場長宿舍等，規劃成主題式餐廳、咖啡館、文創商店及展覽館，留住懷舊日式氛圍，將馬術體驗推廣，盼科技公司專長結合園區內多元休憩服務設施，創造后里在地觀光發展榮景。