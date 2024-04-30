快訊

小確幸又來了！3-12月期500元雲端發票獎加開30萬組

賴皮寮效應？礦區住民：土地解編應全台一致…不應獨厚「賴總統」

教保員拿剪刀恐嚇幼生 中市府勒令停職4年、幼兒園停招1年

教保員拿剪刀恐嚇幼生 中市府勒令停職4年、幼兒園停招1年

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
大里區私立幼兒園，幼保員拿剪刀作勢恐嚇幼童聽話。圖／江和樹提供
大里區私立幼兒園，幼保員拿剪刀作勢恐嚇幼童聽話。圖／江和樹提供

台中市大里區私立幼兒園4月中旬發生教保員拿剪刀恐嚇幼生等虐童案，6名幼生受害。教育局完成調查，祭出重罰，教保員遭管制4年不得在教保機構任職，開罰40萬元；教育局指幼兒園未善盡管理責任，勒令停招一年；刪監視影像規避檢查罰30萬元，負責人未通報加重裁罰15萬元，行政主任與同班的教保員知悉未報各罰3萬元。

台中市議員江和樹爆料，教育局請外聘專家調查此案，今(30)日召開不適任教保人員認定委員會，體罰、不當管教學生的教保員管制4年，不得在教保機構任職，勒令該園停招一年，另重罰負責人、行政主任、同班教保員也依規重罰，虐童零容忍。

教育局說明，委員調查結果，教保員體罰幼生跑操場、壓制特教生、拿剪刀恐嚇幼生等行為屬實，違反教保服務人員條例第33條第1項，且情節重大，裁罰40萬元，管制4年不得在教保機構任職，並公告行為人姓名及教保機構名稱。

另調查發現，幼兒園負責人兼園長接獲同班教保人員及家長反映疑似不當對待行為，未督導及妥善管理，造成數位幼生受害，教育局勒令該園停招一年。

園方格式化監視影像規避教育局檢查，情節重大，依幼兒教育及照顧法第58條可罰6至30萬元，教育局重罰30萬元，是歷年來裁罰最重的一案。

此外，園長自述上美語課分科教學部分裁罰6千元；同班教保員及行政主任知悉，未通報社政及教育單位，依法各裁罰3萬元；負責人兼園長也有知悉未通報情事，加重裁罰15萬元。

教育局重申，針對涉及不當對待幼生的園所及相關人員絕不姑息，違法一律嚴懲嚴辦；針對此案，若園生家長有轉安置需要，教育局將妥善協助。

主任 幼兒園 教育局

延伸閱讀

高雄小學校長涉偷拍未成年 教育局立即停職撤換

桃園市幼兒園不當管教 公告姓名開罰2教保員

及人中學改名未核定 新北教局要求撤除中信內容

台南正副議長一審下午宣判…若有罪且符這條件 將立即停職

相關新聞

教保員拿剪刀恐嚇幼生 中市府勒令停職4年、幼兒園停招1年

台中市大里區私立幼兒園4月中旬發生教保員拿剪刀恐嚇幼生等虐童案，6名幼生受害。教育局完成調查，祭出重罰，教保員遭管制4年...

2024台積心築藝術季啟動！邀民眾來台中驛體驗「聊齋」

由台積電文教基金會主辦「2024台積心築藝術季」今天在台中驛（舊台中車站）開幕，今年主題為「跨越─心世界」，由聯合文學生...

大坑改風景區讓青農無法加農保 中市府：聯合其他縣市籲修法

大坑地區有台中後花園之稱，2014年劃為「台中市大坑風景特定區」，陳議員成添說，不少大坑農民陳情，世代務農，但改為風景區...

夜鷹夜啼不少人失眠 中市府：清除頂樓雜物減少築巢

目前逢夜鷹求偶育雛季節，夜鶯棲息「都會化」深夜啼叫，有人認為叫聲尖銳刺耳，民眾抱怨影響睡眠。台中市議員今聯合質詢，要求農...

竹山分局要搬新家！辦公大樓延宕10年終將如願遷入新址

25年前的一場九二一大地震，讓竹山分局成為南投縣警局4大分局中，最後一個改建完成的警分局，目前分局上下都以一個「搬新家」...

彰化市長證實提案續推火葬場案 附近居民揚言抗爭到底

彰化市公所規劃在彰化市立大埔殯儀館後方，以「彰化藝術生命園區」名義興建火葬場， 去年五月向市代會提案，遭附近民眾抗爭後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。