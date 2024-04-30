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路寬不足 南投台21線桃米段無法設機車道

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
台21線桃米段車流量大，汽機車爭道易釀事故，地方盼畫設機車優先道，但因路寬不足無法畫設，將增加減速標誌。記者賴香珊／攝影
台21線桃米段車流量大，汽機車爭道易釀事故，地方盼畫設機車優先道，但因路寬不足無法畫設，將增加減速標誌。記者賴香珊／攝影

南投台21線桃米段是往返埔里、日月潭的幹道，也是暨南國際大學師生至市區的必經道路，因車流量大，汽機車爭道易釀事故，地方盼增加機車優先道。公路局昨會同校方、警方會勘，但評估後路寬不足無法畫設機車道，將增加減速警示標誌。

日月潭是熱門風景區，台21線桃米段沿途還有紙教堂、知名觀光工廠、桃米生態村等知名景點，車流量大，汽機車擦撞、追撞等事故時有所聞。

暨大統計，去年學生在校外共發生70件交通事故，其中，台21線48K愛蘭橋至50.8K暨大路段有13件，占近2成，又以學生機車與汽車擦撞為大宗；校方及居民盼該路段外側車道畫設機車優先道，降低汽機車爭道。

立委馬文君辦公室昨邀集相關單位會勘，暨大學務長蕭霖說，去年交通事故統計是依通報件數，仍有部分未通報黑數，為保護學生安全，建議可增設機車道、測速照相取締或降低道路速限。

公路局埔里工務段表示，台21線暨大、桃米路段已有固定式測速照相桿，並設置區間測速設備，依法不得再增設超速取締設施；而該路段路寬僅16米，為雙向雙車道，加上排水溝、路肩等，無法再畫設機車道。

經評估，公路局研議在台21線桃米段連結投68線鄉道、靠近暨大等路段畫設「慢」等警示標誌，提醒減速慢行。

交通事故 排水溝 測速 觀光工廠 車道 馬文君

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