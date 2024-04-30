輪椅旅客搭火車遭拒 台鐵道歉

陳姓警官前天帶高齡92歲母親，從台鐵追分站搭火車出遊，他說推輪椅進月台，值班的王姓副站長表示無障礙設施尚未啟用，輪椅不能進入，否則安全自負，要求陳母起身查看，最後仍遭拒入。台鐵中區營運處昨表示，該站月台仍有工程才管制進出，完工前若有輪椅旅客，將引導協助搭車；該副站長態度不佳，已要求改進，向旅客致歉。

陳姓警官說，追分站長昨下午已致歉，他也不再追究；他選擇說出來，因為大家都會老，盼社會對行動不便的人更友善，並給予協助。

陳姓警官說，去年3月帶著母親搭區間車去白沙屯，當時月台的無障礙電梯尚未驗收，他攙扶母親上下樓梯，站務人員表示歉意，還好心幫忙提輪椅，順利完成旅行；這次他事先請朋友去看告示，確認無障礙設施已竣工，前天還提前15分鐘進站。

他說，副站長告知輪椅不能進入月台後，轉身就離去，車站女志工去找人，5分鐘後副站長折返說，因無障礙設備尚未啟用，列車進站有高低落差，不宜讓輪椅進出。

陳姓警官說，去年也曾推輪椅搭過火車，對方卻回答「你這樣做安全自負」，後來又要求母親站起來，他也請母親照做了，仍被拒絕搭車；他表示告示牌寫無障礙設施已竣工，對方竟回答「會把竣工字樣抹去」。他質疑，根本在耍老人家。

台鐵中區營運處昨下午道歉，台鐵表示，王姓值班副站長未能妥善說明實際狀況，態度不佳，已要求改善，並追究相關責任；台中運務段長李兆平說，旅客有所不便，應協助克服，若有困難也應委婉說明。

台鐵表示，追分站無障礙電梯及斜坡道通往月台設施已竣工，但新舊設施銜接的月台有其他工程施工中，月台有多處不平整路面，輪椅旅客有顛簸或翻落危險，才實施管制；將加快月台修整作業，完工前若有輪椅旅客提早到站，將由車站人員引導到月台上，協助使用渡板上車。